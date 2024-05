Satková postoupila do finále ME a jako jediná česká kanoistka pojede do Paříže

Mezi kanoisty olympijská nominace rozhodnutá není. Do finále postoupili Václav Chaloupka a Jiří Prskavec. Stříbrný medailista z OH v Tokiu Lukáš Rohan v kvalifikaci vypadl a bude čekat, jak si povedou jeho konkurenti.

Gabriela Satková nastupovala jako poslední ve chvíli, kdy bylo jasné, že její kolegyně z české reprezentace do bojů o medaile neprojdou a že rozhodne už kvalifikační jízda. Potřebovala porazit Kneblovou, která na vedoucí Angele Hugovou z Francie ztrácela 7,68 sekundy. Mistryně Evropy z roku 2020 Gabriela Satková se sice zdržela před osmnáctou brankou, kde pak měla i dotek, přesto byla o 1,81 sekundy rychlejší než Kneblová. V Paříži ji čeká olympijská premiéra.

V kvalifikaci kanoistů předvedl z českých reprezentantů nejlepší výkon mistr světa z roku 2021 Chaloupka, který měl druhý nejlepší čas. Do finálové dvanáctky postoupil i kajakářský olympijský šampion Prskavec, jenž se zařadil na devátou příčku. Rohan měl ze 23. pozice k finále daleko.

Bude čekat, jak dopadne finále. Prskavec potřebuje k postupu na OH být nejlepším Čechem a získat medaili, Chaloupkovi by Paříž zajistila pozice nejlepšího českého závodníka a nejhůře stříbro. Pokud ani jedna z těchto variant nenastane, pojede do Paříže Rohan.