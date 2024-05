Když si řeka dělá, co chce. Prskavec ale změněný program šampionátu vítá

„Voda je tak na pěti stech kubících, přičemž my můžeme závodit maximálně při dvou stech,“ popisuje v pátek u tacenského kanálu Jiří Prskavec. „Voda teče úplně přes všechno. Závod by se prostě nemohl jet,“ dodává Gabriela Satková.

Původně měli oba v té chvíli právě absolvovat kvalifikaci na kanoi, místo toho se jen rozjíždí na hladké vodě.

Organizátoři museli celý program šampionátu překopat – závody kayakcrossu přesunuli ze soboty a neděle na středu a čtvrtek, čtyřdenní program kajakářů a kanoistů stáhli na dva. A v pátek, na kdy měla hladina kulminovat, veškerý program zrušili.

„Není to tu až tak výjimečné, organizátoři na to byli připravení. Řečiště je strašně krátké, voda z hor sem doteče během jednoho, dvou dnů. V sobotu by už měla zase klesnout na 180 kubíků,“ líčí Prskavec.

Jeho jako slalomáře, který kombinuje kajak i kanoi, tak čeká intenzivní program v sobotu i v neděli, původně měl závodit všechny čtyři dny. „Za to jsem rád, možná díky tomu nebudu v neděli úplně mrtvý.“

Ostatní, kteří jezdí jen jednu disciplínu, absolvují veškerý závodní program během jednoho dne. Aby se vše stihlo, zrušili organizátoři semifinále. Místo toho postoupí z dopolední kvalifikace rovnou do odpoledního finále dvanáct slalomářů. Žádné opravné jízdy, jeden pokus a snad boj o medaile.

Páteční stav vody ve tacenském kanálu během evropského šampionátu.

„Mrzí mě, že po čtyřech dnech na hladké vodě pojedu rovnou závod na divoké. Ale snažím se nebýt z toho naštvaná, jsme v tom všichni spolu. Jsme v tom všichni spolu,“ uklidňuje se Satková.

Prskavec je naopak na podobný průběh závodů zvyklý. „Už jsem pár takových jel, olympiáda je toho nejlepší příklad. Tam kajakáři čekají tři dny u klidné vody, a pak jdou rovnou závodit.“

Zároveň je tak evropský šampionát pro Prskavce skvělou přípravou na závod pod pěti kruhy v Paříži, který už má na kajaku jistý. Kdo ho v nominaci zbylých tří disciplín doplní, se rozhodne právě o tomto víkendu v Tacenu.

Pokud hladina vody dovolí.