Šest centimetrů k medaili. Jen to dotlačit, mrzelo Staňka. A teď trénink

„Trochu hořkosladké,“ líčil obhájce bronzu z Mnichova 2022. „Kdyby se házelo o půl metru dál, tak bych to skousnul snáz. Řekl bych si, že jsem na kluky neměl. Takhle mě to ale i mrzí. Šest centimetrů na třetího Haratyka. Medaile byly hezké. Se sklem žádnou nemám.“

Cítil jste, že jste na ni měl?

Od začátku jsem se se sebou pral. Po včerejšku mě zase začalo tahat pro změnu druhé tříslo. Tluče se to zprava doleva. Ale pořád jsem se protahoval a věřil, že když jsem v kvalifikaci hodil za 20,50 lehkým pokusem, tak by vyjít mohla. Osmička (20,88 metru) byla, pak jsem do toho šel naplno a doufal, že tříslo vydrží.

Vydrželo?

Vydrželo. Jsem rád. Pokus 20,88 byl dobrý, jen ho chybělo trošku dotlačit. Pak bych věděl, že na to mám, klidně i na Mihaljeviče (druhého za 21,20). Na takových metrech stačí fakt kousek a může to vypadat jinak. Bohužel tréninkové manko, lítání po doktorech a fyzioterapeutech mi to vzalo.

Cítil jste tedy, že vám chybí spíš víc tréninků než závodů?

To zase ne, obojí. Jít mistrovství Evropy z fleku je moc velká frajeřina. I trénink ale samozřejmě chyběl. Jsem rád, že se mi v pátek podařilo hladce projít do finále. A dnes, kdyby mi někdo řekl, že budu pátý na Evropě… Nesměl by mi tedy říct, že o šest centimetrů, tak bych byl spokojený. Nečekal bych to. Jsem rád, jak jsem bojoval a že jsem zdravý.

Což je pro vás jistě pozitivum do další části sezony. Co vás nyní čeká?

Začneme trénovat (smích). Jak říkám, jsem rád, že jsem mistrovství Evropy přežil, že se nestalo nic a nemusím se vracet do ordinací. Takže se vrátím do té svojí ordinace a budu pracovat, abych byl větší, zlejší, rychlejší a házel dál.

Koulař Tomáš Staněk v kvalifikaci atletického mistrovství světa v Budapešti

Oštěpař Jakub Vadlejch říkal, že před olympijskými hrami bude omezovat starty, aby mu zůstala chuť. Co vy?

Určitě taky. Spíš se vrátím do tréninku, abych se cítil, jak mám. To jsem teď nemohl. Nohu jsem musel po každém zatížení co nejlépe zrehabilitovat, abych mohl zase házet a nic si neudělal. Natržený sval se mnohem snáz zakřečuje a musí se povolovat, aby se znovu nenatrhl.

V sobotu už na stadion v Římě dorazila početnější návštěva, vy jste měl navíc v soutěži domácího favorita Leonarda Fabbriho. Vnímal jste to?

Bylo to lepší. Akorát lidé byli dost roztahaní. Byli u dálky, u koule. Ale samozřejmě atmosféra byla. Obzvlášť, když házel Fabbri nebo když Ital Furlani skákal dálku, byla to divočina, jak má být.

Co jste na vítězného Fabbriho mimochodem říkal? Vrhem 22,45 metru překonal rekord mistrovství Evropy.

Na něj nejde moc co říct. Jen sundat klobouček. Nevídané metry.