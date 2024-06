Musím předvést něco speciálního, věděla Satková. Prskavcovi pomohl deníček

Je zvláštní psát u olympijského šampiona, mistra světa i Evropy a celkového vítěze Světového poháru Prskavce, že získal kariérní prvenství.

Přesto to není žádný nesmysl.

Když na kajaku dosáhl všeho, co tato disciplína nabízí, chtěl si rozšířit obzory. Začal jezdit na kánoi a okamžitě se zařadil do světové špičky. Loni bral v závodě Světového poháru bronz, na mistrovství Evropy mu medaile utekla jen těsně. Bylo jen otázkou času, kdy se probojuje na nejvyšší příčku.

Nakonec si premiérové vítězství ušetřil do domácího prostředí, do posledního startu před olympiádou, po dni, na který by kvůli pokažené kvalifikaci možná nejraději zapomněl.

„Byl jsem smutný a rozladěný. Na druhou stranu to bylo skvělé připomenutí toho, že i někdo tak zkušený jako já může udělat chybu,“ popisoval své páteční rozpoložení.

„Nedokázal jsem se zkoncentrovat, jel jsem až moc upjatě.“

Aby se lépe vyznal ve svých pocitech, otevřel si v pátek večer deníček na telefonu, a ze všeho se vypsal. „Vyšlo mi z toho, že jsem se nešel na vodu bavit. Netěšil jsem se. Chyba byla v nastavení hlavy, že pro mě kajakářský závod nebyl důležitý.“

Když si takto dokázal analyzovat, co ho stálo účast v kajakářském finále před domácími fanoušky, dokázal se v sobotu ráno mnohem lépe připravit na závod kanoistů. A od první brány to bylo znát.

„Zase jsem byl zpátky tím klukem, který rád jezdí na vodě, hraje si na ní a baví ho to,“ culil se.

Podařilo se mu zajet kvalifikační jízdu, kterou překonali jen tři další kanoisté.

Zdravě naštvaný Rohan

Bohužel mezi nimi ani zbylou šestkou postupující do finále nebyli další dva čeští zástupci Lukáš Rohan a Václav Chaloupka. Z části se tak opakovala situace z pátku, kde po vypadnutí Prskavce a Víta Přindiše zachraňoval kajakářskou čest ten, který má odježděno nejméně, Jakub Krejčí.

Jen byl tentokrát v roli nováčka Prskavec. A Rohan ani Chaloupka neskrývali, jak jsou ze své absence ve finále rozmrzelí.

„Nevyužili jsme s Lukynem výhodu domácího prostředí, což je prostě špatně. Kombinaci, která mi nevyšla, tu jezdím každý den, nemůžu v ní udělat chybu v tak velkém závodě. Myslím, že ji teď budu najíždět, dokud ji nebudu umět poslepu,“ zlobil se na sebe Chaloupka.

Lukáš Rohan a Václav Chaloupka v kvalifikaci Světového poháru v Praze

Finálová neúčast ho mrzela o to víc, že po prohrané olympijské nominaci na mistrovství Evropy jsou pro něj Světové poháry jediným vrcholem této sezony.

„Na svěťáku v Augsburgu jsem jel hrozně, teď to už bylo o trošku lepší, tak třeba za týden v Krakově už finále vyjde. Je to jen o mé hlavě. Od Evropy jsem tak nějak furt dole, ale musím se ještě lépe nastavit, jít do jízdy s větší dravostí, věřit si. Nechci po sobě nic, co bych neuměl.“

Naopak pro Rohana šlo o poslední závod před olympiádou. A s jeho průběhem nemohl být spokojený. „Nepovedly se mi dva přejezdy, a to by se mi v Troji stát nemělo. Byla to nepovedená jízda, ale musím ji hodit za hlavu. Možná mi i pomůže směrem k Paříži, že budu zdravě naštvaný.“

S Chaloupkou na 12. a Rohanem na 14. místě byl Prskavec jedinou českou nadějí na medailový úspěch. A očekávání přetavil v čistou, a hlavně nejrychlejší jízdu finále.

„Jířa je neuvěřitelný slalomář. Pozoruji jeho techniku a vidím, že je díky ní rychlejší,“ smekl před Prskavcem i olympijský šampion Benjamin Savšek.

„I kdybych u sebe viděl trojku, budu spokojený. Nemohl jsem jet o moc lépe. Byl jsem uvolněný a předvedl jsem hezkou jízdu, ze které jsem měl radost. A ta ze mě podle mě musela sršet,“ pochvaloval si Prskavec.

Těžko říct, jestli ve chvíli jeho finiše sršelo víc radosti z něj na diváky, nebo z obsypaného břehu na něj.

V té chvíli už totiž nadšení domácí fanoušci věděli, že byli svědky nejspíš už druhé zlaté české jízdy.

Jet jen čistě nestačí

O tu první se postarala chvíli před tím Satková, která nechala za sebou o dvě sekundy i slalomářskou legendu Jessicu Foxovou.

„Sama jsem překvapená, že jsem to zvládla. Hodně to pro mě znamená, protože jsem se opravdu snažila pro vítězství jít, snažit se riskovat. Věděla jsem, že jestli chci holky porazit, musím předvést něco speciálního, nestačí jet bez chyby,“ povídala nadšeně.

Přitom cestu závodem neměla ideální, v kvalifikaci zapsala šťouch a postoupila ze šestého místa, dvousekundovou penalizaci si neodpustila ani ve finále. „Každý dotek je zbytečný, ale tenhle opravdu byl, jen jsem tu bránu jen lízla. Tak jsem si řekla: co se dá dělat, holt se pokusím získat čas někde jinde.“

České slalomáře na Světovém poháru v Troji přišel podpořit i prezident Petr Pavel.

Do cíle spěchala i protože tam na ní čekala starší sestra Martina, která absolvovala finálovou jízdu těsně před ní.

Martina Satková se předloni radovala v Troji z bronzu, po roční pauze v reprezentaci se vrátila další účastí ve finále, skvěle rozjetou jízdu ale pokazil rovněž smolný dotek v dolní části trati.

Když projela cílem, věděla, že tentokrát medaili nezíská, ale že ji může vybojovat její sestra. A tak ji hnala do cíle alespoň očima a hlasivkami.

„Určitě mě neslyšela, ale tlačila jsem ji alespoň takhle na dálku. Viděla jsem, že na to má,“ líčila starší ze Satkových.

Gabriela Satková slaví povedenou finálovou jízdu.

„Marťa je neuvěřitelná v tom, jakou podporu mi dává. I když se jí jízda nepovede, je první, kdo mi přijde pogratulovat. Ne každý má takové sourozence, protože i můj brácha mě vždy podporuje. Moc si toho vážím,“ svěřila se sobotní vítězka.

Nebylo to její první vítězství závodu Světového poháru, ani první medaile vylovená z pražského kanálu, přesto byl tento úspěch něčím výjimečný. Byl totiž při jejím posledním závodě v elitní světové konkurenci před startem na olympiádě v Paříži.

„Snažím se stát nohama na zemi, protože vím, že olympijské hry budou úplně jiný závod. Na druhou stranu mi aspoň vítězství dodalo pocit, že nejsem deset sekund za holkami, že s nimi můžu soupeřit,“ usmívala se Satková.

Takový úsměv by všichni čeští fanoušci rádi viděli i 31. července na břehu pařížského kanálu.