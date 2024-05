Slzy, zklamání, neexistující správné řešení. Rohan jede z tribuny do Paříže

„Fakt to bolí,“ přiznává na břehu tacenského kanálu Chaloupka zlomeným hlasem. Během řeči se zadrhává, vyhání slzy z očí.

„Měl jsem letos velký sen vybojovat olympiádu. Bojovat proti Lukynovi a Jířovi bylo těžké, ale myslím, že mě to hezky motivovalo. O kousíček byli lepší, to místo si zaslouží. Jsem moc hrdý, že jsem byl v boji s nimi, ale teď mě prostě strašně mrzí, že mi to nevyšlo.“

Konečné sedmé místo je bolestivé i proto, že kvalifikaci zajel jako druhý nejlepší a právě stříbro by mu účast v Paříži zajistilo. „Nevycházela mi voda, a to je tady v Tacenu hodně znát,“ vysvětluje.

Rohan se na jeho jízdu koukal z tribuny.

Zklamaný Václav Chaloupka po finálové jízdě na mistrovství Evropy

Po kvalifikaci, ve které skončil až třiadvacátý, mu nezbývalo než čekat, jak o jeho olympijské účasti rozhodnou jiní. „Nejdřív jsem si říkal, že půjdu někam na pivo a přijdu až k hotové věci. Ale nakonec jsem se koukal s mým dobrým kamarádem Markem Mirgorodským, a ten mě podržel,“ popisuje.

Nevěděl, jak s takovou situací naložit. Fandit kamarádům k individuálnímu úspěchu, nebo doufat ve splnění vlastních snů?

„Podle mě to nemá dobré řešení. Rozhodně jsem klukům nepřál nic zlého, ale nedokázal jsem být klidný. Nejvíc jsem byl zklamaný, že jsem se do té pozice vůbec dostal,“ líčí.

Spolu s ostatními fanoušky tak viděl, jak Prskavec mezi jedenáctou a čtrnáctou bránou ztrácí cenné vteřiny, a jak Chaloupka po slibném začátku trefuje třináctou bránu.

Přestože oba měli v určitou chvíli šanci na medaili, nakonec skončili až daleko za ní. A Rohana, který měl v interním souboji výhodu čtvrtého místa z londýnského mistrovství světa, tak poslali do Paříže místo sebe.

OLYMPIÁDA! Kvarteto českých vodních slalomářů, kteří si na evropském šampionátu vyjeli účast na olympijských hrách v Paříži: kanoisté Lukáš Rohan a Gabriela Satková a kajakáři Antonie Galušková a Jiří Prskavec.

„Pro Vášu je to asi nejtěžší. Ten zajel super kvalifikaci a finále se mu nepovedlo,“ shrnuje Rohan.

A Chaloupka rozhodně obrovské zklamání skrýt nedokáže. „Vím, že je to jen sport, ale všichni jsme do toho emočně vtažení, dáváme tomu maximum a na olympiádu může jen jeden… Budu to muset skousnout.“

Prskavec, který už má olympijskou účast na kajaku dlouho jistou, přijímá nezdar na kanoi vyrovnaně. „Rozhodly strašně malé věci a jsem rád, že jsem tomu byl tak blízko. Teď se chci hlavně perfektně připravit na kajak a konečně zlomit mé francouzské prokletí,“ zdůrazňuje.

To Chaloupka po neděli žádné plány na přelom července a srpna nemá.

Po tom, co mu těsně unikla nominace do Tokia, se s další porážkou smiřuje těžko. Zvlášť při představě, že další možnost bude mít až za další čtyři roky, kdy mu bude už třicet.

„Kdo ví, co bude za čtyři roky, to je za strašně dlouho. Ale já věřím, že moje cesta je správná a že se jednou na olympiádu dostanu. Jen to prostě nebude letos,“ říká hořce.

Vodní slalom dokáže být krásný, vzrušující a návykový.

Ale zrovna v neděli ukázal Chaloupkovi svou odvrácenou tvář.