Sesterství nade vše, hlásí stříbrná Satková. Z výrazů poznala, že jede do Paříže

Olympijská nominace nemohla být v případě Češek krutější.

O jediné místo bojovaly dvě sestry a dvě nejlepší kamarádky.

Ve spoustě jiných sportů by taková situace hrozila rozkolem v rodině, rozpadem přátelství. Ne tak v případě slalomářek.

„Možností, za kterých bych se dostala na olympiádu, mi hlavou projela spousta, ale v každé bylo, že by se to zároveň nepovedlo ségře nebo Terce, a to mi vůbec nebylo příjemné si představovat. Přát svým nejbližší špatnou jízdu jsem prostě nechtěla,“ líčí Gabriela Satková.

K Paříži měla právě ona nejblíže. Na evropském šampionátu jí stačilo dojet před sestrou Martinou a nejlepší kamarádkou Kneblovou.

Gabriela Satková během kvalifikace na mistrovství Evropy.

Takové myšlenky se ale snažila ve dnech před závodem úplně vytěsnit. Pomohlo jí, že ani Kneblová se nenechala přemýšlením o olympijském souboji ovlivnit. „Potvrdila jsem si, že naše přátelství je opravdové. Užívaly jsme si společnost jedna druhé a snažily jsme se nechat ten stres až na neděli,“ říká vděčně Satková.

Do kvalifikace vyrážela až jako poslední z Češek v okamžiku, kdy už bylo jasné, že Martina Satková ani Kneblová do finále v Tacenu nepostoupí. A ona si ho naopak sedmou nejlepší jízdou suverénně zajistila.

Nic z toho ale při projetí cílem nevěděla. „Poprosila jsem trenéra, aby mi na startu nic neříkal. Vůbec jsem nevěděla, jak holky jely. Takže v cíli jsem jen čekala, jaké budou mít ostatní výrazy ve tváři. Až ségra mi pak řekla, že se mi to podařilo,“ popisuje.

Sestra jí pak spolu s ostatními českými slalomáři z břehu mohutně podporovala i při finálové jízdě. Při té nabrala dvě sekundy dotekem osmnácté branky, ani bez nich by ale na vítěznou Němku Herzogovou nestačila.

Žádná jiná kanoistka už ale dvaadvacetiletou Češku nepřekonala.

A ona tak svou místenku do Paříže postříbřila.

„Se stříbrem jsem moc spokojená. Jsem ráda, že jsem cestu do Paříže završila medailí.“

Za cílem se mohla už podruhé během neděle šťastně obejmout se svou sestrou. „Obdivuju Marťu, jak mě podporuje. Je vidět, že sesterství je nade vše. Ona mi to přeje a já bych jí to přála úplně stejně. Jsem ráda, že všechny ty emoce můžeme sdílet spolu,“ usmívá se vděčně.

SESTERSTVÍ. Martina Satková (vpravo) gratuluje své sestře Gabriele k postupu na olympijské hry.

„Její a Terčina podpora mě těší úplně nejvíc. Pro ně to musí být strašně těžké. Jejich sen se jim nesplnil, a přesto tu pro mě jsou.“

Přestože v neděli zkompletovala svou sbírku medailí z vrcholných akcí, olympijskou nominaci řadí ještě mnohem výš. „Tlak je neskutečný, sportovci se to může povést třeba jen jednou za život. Ostatní vám to přejí, ale zároveň toho hodně očekávají.“

A jaká očekávání klade sama na sebe?

„Žádná. To nechám na ostatních,“ zasměje se.