Dva závody, dvě odlišné emoce. O začátečníku Přindišovi a dárku pro Prskavce

Olympijský vítěz Prskavec vylezl po své finálové jízdě na kajaku z vody a svému otci sklesle říkal: „Musel jsem to tak udělat.“

Jiří Prskavec starší ale namítal: „Nemusel.“

Po společném shlédnutí záznamu dal nakonec otec zapravdu synovi.

Jejich spor se týkal situace u osmnácté povodné branky, ke které zvolil Prskavec úplně odlišnou cestu, nakonec ale skončil až pod ní. „Když jsem chtěl vyhrát, nemohl jsem to vyřešit jinak. Holt jsem zariskoval, a nevyšlo mi to,“ hodnotil.

Prskavec přišel o šanci na medaili čtyři brány od konce, pátý Vít Přindiš při doteku třinácté branky. Jakub Krejčí i Ondřej Tunka měli po nepovedené kvalifikaci při finálovém programu volno.

„Před startem kvalifikace se zvedla voda, ale už nám nezregulovali brány, takže byly strašně nízko,“ popisoval Prskavec.

„Brány se na spoustě místech skoro koupaly ve vodě. Na té vysoké vodě s nízkými tyčkami to bylo strašně těžké. Cítil jsem se jako začátečník,“ lamentoval po kvalifikaci mistr světa z roku 2022 Vít Přindiš.

„Kvalifikace byla vysokou vodou hodně ovlivněná. Bylo znát, že se všichni snaží jet co nejvíc čistě, ale i tak byla se dvěma šťouchy furt dobrá jízda. A tak nemá závod vypadat,“ měl jasno Prskavec.

Tak si asi své jednatřicáté narozeniny nepředstavoval.

V nabitém programu šampionátu si ale nakonec nadělil dárek ještě v sobotu odpoledne.

Nejprve trať opanoval závod ženských kajakových hlídek, ve kterém dokázaly i se dvěma penalizacemi vybojovat bronz Češky. Pak patřil kanál mužskému týmovému závodu.

A Prskavec s Přindišem a Krejčím ho projeli stylem, jaký se patří na úřadující mistry světa z této disciplíny.

„Já to mám v Tacenu rád, věřil jsem, že to s klukama zvládneme,“ ujistil Krejčí.

„Zachránili jsme spoustu kritických situací a pořád jsme o sobě věděli,“ pochvaloval si Prskavec a Přindiš ho doplnil: „Úplně nám to neodsýpalo tak, jak jsme zvyklí, ale přesto jsem měl pořád pocit, že to je dobrá jízda. A když jsme si pak v cíli byli všichni jistí, že jsme neudělali žádnou chybu, říkal jsem si, že by to mohlo být dost dobré.“

Jak dobré to bylo, ukázal zbytek závodu, kdy už jen Rakušané dokázali tratí projet bez chyby, i tak ale ztráceli na Čechy přes čtyři a půl sekundy.

A tak si Prskavec přece jen své narozeniny pozlatil.

To, kvůli čemu ale do Tacenu přijel především, ho ale čeká až v neděli. Závod kanoistů rozhodne, kdo z tříčlenné české reprezentace odletí na olympiádu.

K té má zatím nejblíže obhájce stříbra z Tokia Lukáš Rohan, ani Prskavec s Václavem Chaloupkou ale nejsou bez šancí. Prskavec by musel oba své kolegy porazit a získat medaili.

Což bude na divokém tacenském kanálu obtížné, ale pro sobotního oslavence ne nemožné.

„Na kajaku člověk nepřízeň vody přetlačí. Na singlu to jde horko těžko, protože má lopatku prostě jen na jedné straně. Ale mně se strašně špatně posuzuje, v čem jsem na singlu dobrý a v čem ne. Většinou je to přesně opačně, než jak si myslím.“

A tak když v sobotu tvrdil, že mu tacenský kanál nehraje na kanoi do karet, můžeme se těšit, co dalšího ze svého repertoáru skvělých výkonů předvede tentokrát.