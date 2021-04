Zeman vystoupí k výbuchu muničního skladu u Vrbětic a vyhoštění Rusů

Prezident Zeman k politickým dopadům vyšetřování výbuchu ve Vrběticích vystoupí v 11 hodin ve zhruba dvanáctiminutovém televizním projevu před rozhovorem, který poskytl televizi Prima a CNN Prima News.

Napětí mezi Českem s Ruskem kvůli tomu zesílilo. Rusko v reakci na vyhoštění osmnácti svých diplomatů z Prahy vyhostilo dvacet českých z ambasády v Moskvě.

Když pak české ministerstvo zahraničí rozhodlo, že Česko musí opustit dalších 63 Rusů, přistoupilo Rusko na striktní paritu při zastoupení. Na obou ambasádách bude smět být 7 diplomatů, 25 technicko-administrativních pracovníků a Moskva bude moci v Praze na další práce najmout maximálně devatenáct českých občanů, stejně jako Česko v Moskvě těch ruských.

Vláda Andreje Babiše také jednomyslně rozhodla, že ruský Rosatom se již nebude ani účastnit bezpečnostní prověrky uchazečů o stavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany.

K výbuchu muničního skladu ve Vrběticích se prezident Zeman ale přece jen již vyjádřil. Bylo to v říjnu 2015, když se na místo přijel podívat rok po výbuchu. „Je to zločin s dvojnásobnou vraždou a buďme rádi, že obětí nebylo více. Přimlouvám se za to, aby policie ohledala území v okolí skladů co nejrychleji, aby se našly stopy, které povedou k viníkovi,“ řekl tehdy podle Zlínského deníku.