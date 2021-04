Šéf BIS Koudelka se letos povýšení opět nedočká, Zeman pro něj nevidí důvod

„Zatím k tomu nevidím důvod. Počkám si, jak skončí vyšetřování (výbuchů ve Vrběticích), které je de facto teprve na začátku,“ řekl Zeman v pořadu Partie televize Prima.

„Nezapomeňte, že se setkáváme s informacemi, které jsou, řekněme, staré čtrnáct dní. Právě proto se ptám, co se dělo šest let. Kdyby se ukázalo, že on odvedl dobrou práci, tak ho možná příští rok povýším. Zatím pro to nejsou důvody,“ dodal Zeman.

V projevu, který předcházel televizní debatě, Zeman uvedl, že ve vrbětické kauze plně důvěřuje Policii ČR a Nejvyššímu státnímu zastupitelství, které vyšetřování dozoruje. BIS neuvedl.

Proti Koudelkovi i kontrarozvědce má prezident výhrady dlouhodobě. Návrh na jeho povýšení do generálské hodnosti vláda schválila již pětkrát. Zeman přesto nikdy nevyhověl. Naopak zastává názor, že by měl být Koudelka odvolán. Ten se dostal do sporů s prezidentem kvůli rozdílným názorům na bezpečnostní rizika ze strany Ruska a Číny. V prosinci 2018 Zeman práci BIS tvrdě zkritizoval.

„Doufám, že neprozrazuji jiné státní tajemství než tajemství o neschopnosti BIS. Za šest let není jediný údaj o tom, že by se podařilo odhalit byť jen jediného ruského nebo čínského špióna,“ řekl tehdy prezident a dodal, že BIS jsou „čučkaři”.

Návrh přijde už pošesté

Vloni na podzim si pak nechal zpracovat analýzu od bývalého šéfa analytiky BIS Jiřího Roma, podle něhož Koudelka neplní své povinnosti, dlouhodobě zamlčuje a neposkytuje informace zákonným adresátům a zveřejňuje informace v rozporu se zákonem

Pětapadesátiletý Koudelka je ve vedení BIS od roku 2016, kdy ho vláda Bohuslava Sobotky jmenovala jako nástupce Jiřího Langa, který civilní kontrarozvědku vedl třináct let.



Vláda má o návrhu na Koudelkovo povýšení znovu jednat v pondělí. Premiér Andrej Babiš, který za Koudelkou dlouhodobě stojí, ve středu řekl, že vláda povýšení navrhne.