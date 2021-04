Prezidentovo tvrzení o detektoru lži není pravdivé, říká právník Imex Group

Prezident v neděli uvedl, že policejní vyšetřování pracuje s hypotézou, že dvojici agentů mohl provést do areálu muničních skladů ve Vrběticích jeden z majitelů firmy Imex. A pracovník Imexu podle Zemana navíc odmítl vypovídat na detektoru lži, což může vyvolávat pochybnosti.

S tím ale Ondruš zásadně nesouhlasí. „Pokud to policie bude tvrdit, předložíme doklady, já osobně jsem psal, že souhlasíme s detektorem. Měli jsme pouze dvě podmínky: že nezávisle na zkoumané osobě tato nebude dopředu znát otázky, ale otázky budou předloženy nezávislé kontrole, zda neobsahují i odkazy k věcem, které nesouvisejí s vyšetřováním. To znamená, aby se například detektorem nezjišťovaly citlivé politické nebo jiné otázky,“ uvedl Ondruš.

Dodal, že dalším požadavkem je, aby u vyšetření na detektoru byla přítomná nezávislá osoba, která zkontroluje, že průběh je standardní.

Právní zástupce zároveň uvedl, že pokud by vyšetření na detektoru lži prováděla BIS, je majitel ochoten ho podstoupit bez podmínek. „Cílem vyšetření je ověřit věrohodnost. Plně souhlasíme bez jakýchkoliv podmínek, aby vyšetření provedla kterákoliv zpravodajská služba, v tomto případě BIS. U ní máme plnou důvěru v objektivitu. V případě Národní centrály proti organizovanému zločinu takovou důvěru nemáme. Důkazem toho je skutečnost, že pan prezident sdělil informace z policejního spisu. Zatímco BIS tyto citlivé informace skrývá i před prezidentem, policie je sdělila a ústy pana prezidenta ohrozila přímo majitele společnosti, protože takto vyslovil pochybnosti o jeho osobě,“ uvedl Ondruš.

Agenty majitel do areálu nepřivedl, tvrdí

Majitel podle něj rovněž odmítá hypotézu, že by mohl dvojici agentů provést do areálu osobně. „Prezident řekl, že to je jedna z hypotéz, se kterou pracují. Je to jedna z hypotéz, na to má policie právo. Těch hypotéz je tam celá řada, je na policii, aby to ověřila. Majitel tohle popírá,“ podotkl Ondruš.

Dodal, že výkonný ředitel společnosti byl ve Vrběticích den před výbuchem na kontrole. „Následující týden se měla významná část toho materiálu vyvážet v rámci České republiky, nikoliv do Bulharska. Byl tam zkontrolovat, jestli je to nachystáno. Zjistil tam vady, a protože v případě jakýchkoliv takových vad se ta přeprava neuskuteční, vrátil se a nařídil podřízeným je odstranit. Oni tam jeli následující den, kdy došlo k výbuchu,“ uvedl Ondruš.

Ondruš dodal, že v den, kdy byl v areálu výkonný ředitel, musel projít standardní kontrolou. „Byl zkontrolován on, bylo zkontrolováno vozidlo včetně zavazadlového prostoru. Nikoho nedoprovázel, jel tam sám, byl tam vyloženě pouze za účelem zmíněné kontroly,“ uvedl.

První z výbuchů a následný požár zničil 16. října 2014 sklad číslo 16, ve kterém bylo 58 tun munice. Ostravská firma Imex Group, která měla sklad pronajatý, nahlásila dva pohřešované zaměstnance. Jejich ostatky byly nalezeny 21. listopadu 2014. Druhý výbuch 3. prosince 2014 zničil sklad číslo 12, ve kterém bylo 98 tun materiálu a který měl pronajatý také Imex.