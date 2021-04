Zemanova slova se mě dotýkají, šíří dezinformace, míní syn oběti výbuchu

Syn oběti vrbětického výbuchu Ondřej Havránek řekl, že se ho slova prezidenta Miloše Zemana, která vyřkl během dlouho očekávaného projevu, osobně dotkla. To, co slyšel, považuje za dezinformace. Že by za výbuchem stála špatná manipulace, je podle něj vyloučené. Uvedl to v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi.