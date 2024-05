Panenská příroda za sedm miliard. Šest tisíc hektarů Arktidy je na prodej

Prodej přichází v době, kdy Arktida zažila v roce 2023 nejteplejší léto v historii a v oblasti Špicberk je kvůli změně klimatu méně mořského ledu, více deště a vyšší teploty. Úbytek mořského ledu je výhodou pro Rusko, které s otevřením území získává přístup k dalším lodním trasám a zásobám surovin.

Poslední možnost

„Pro kupujícího je to jediná možnost, jak proniknout do této části Arktidy a vytvořit si zde strategickou základnu,“ říká Bloombergu Per Kyllingstad, právník zastupující prodávajícího. Podle něj jde o poslední soukromý pozemek na devíti ostrovech norského souostroví.

Špicberky jsou jedním z nejseverněji položených sídel na světě. Leží východně od Grónska, zhruba na půli cesty mezi skandinávskou pevninou a severním pólem. Přibližně šedesát procent jejich plochy pokrývají ledovce jsou domovem ledních medvědů a polárních lišek.

Špicberky se také staly cílem cestovatelů toužících po dobrodružství a vědců zajišťujících zachování pozemského života. Nachází se zde Svalbard Global Seed Vault, bezpečné záložní zařízení se semeny plodin téměř z celé planety.

Soukromý pozemek prodává společnost Knight Frank LLP. Další pozemky na Špicberkách vlastní norské a ruské státní společnosti.

Raději Norsko než cizinci

Kontroverze vypukly v roce 2014, kdy byl na prodej jiný soukromý pozemek v regionu. Když se objevily informace, že o pozemky určené k těžbě uhlí má zájem čínský kupec, lidé se obávali, že se půda dostane do cizích rukou. O dva roky později ji místo toho koupil norský stát.

„Pozemek jsme nabídli nekontroverzním kupcům. Bez výsledku,“ říká Kyllingstad, podle něhož o prodeji jednali s norskou vládou. „Nyní nabízíme totéž všem kupcům, ať už jsou kontroverzní, nebo ne. Prodávající nabídnou nemovitost komukoli, kdo nabídne nejvyšší cenu,“ dodává. Zástupce norské vlády na žádost o komentář nereagoval.

Pozemek o rozloze 6 001 hektarů leží přibližně 64 kilometrů od obydleného města Longyearbyen s 2 400 obyvateli na ostrově Špicberky. Zahrnuje více než 4,8kilometrové pobřeží a je plný hor, fjordů a arktické fauny. Od dubna do srpna je pod stálým slunečním svitem, od října do února je zde polární noc.

Odlehlý pozemek vlastní již více než sto let norská holdingová společnost Aktieselskabet Kulspids. Společnost založily bohaté rodiny z Osla, které se o oblast zajímaly kvůli jejím přírodním zdrojům, zejména kvůli těžbě azbestu, ale v průběhu uplynulých sta let akcie měnily majitele. „Jména akcionářů se nezveřejňují, i když jsou všichni norští,“ říká Kyllingstad.

„V posledních letech je o Arktidu velký zájem, což souvisí se změnou klimatu, protože se nám otevírají možnosti, které jsme dříve neviděli,“ pokračuje.

Vhodné jako investice

Podle výzkumu americké geologické služby US Geological Survey se v Arktidě nachází přibližně třináct procent dosud neobjevených světových zásob ropy. „Jediný geografický průzkum, který se původně provedl, se týkal azbestu a o dalších zdrojích na tomto území nemáme žádné poznatky,“ říká Kyllingstad.

Podle společnosti Knight Frank by tento rozsáhlý pozemek mohl být investičním projektem pro majetného člověka, který by chtěl mít velký vliv jako ochránce zdejšího životního prostředí. Arktida je životně důležitá v boji proti změně klimatu. Vody kolem Arktidy pomáhají regulovat oceánské proudy, které přesouvají studené a teplejší vody po celé planetě. Arktida v podstatě pomáhá ochlazovat planetu.

„Je to skutečná příležitost pro velmi bohatého soukromníka, jak něco změnit,“ říká Will Matthews, který vede nabídku společnosti Knight Frank. Matthews říká, že ve Velké Británii, kde působí, zaznamenal trend nákupů nemovitostí pro obnovu přírody. V loňském roce například fond pro ochranu přírody koupil asi 7 500 hektarů pro projekt ochrany přírody na Skotské vysočině.

V úvahu připadá i vybudování další turistické vesnice, protože polární turistika v posledních letech nabírá na síle.

Využívání pozemku má pouze jedno omezení. Kupující, ať už jde o cizí stát, korporace nebo jednotlivce, musí dodržovat podmínky Špicberské smlouvy z roku 1920, která uznává svrchovanost Norska a zakazuje vojenské využití.

Tato smlouva byla podepsána po jednáních ve Versailles, která ukončila první světovou válku. Podepsalo ji více než 40 zemí včetně Číny, Ruska, Spojeného království a USA.

„Prodej je poměrně citlivou transakcí kvůli geopolitickým ohledům, ale díky smlouvě si kupující mohou s nákupem dělat, co chtějí, v rámci směrnic,“ říká Kyllingstad. „Je to skutečně poslední šance získat majetek v této části Arktidy,“ uzavírá podle Bloombergu.