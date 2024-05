Koncert Springsteena v Praze odložili, má zdravotní potíže

„Po sobotním odkladu koncertu v Marseille kvůli problémům s hlasivkami dospěli lékaři na základě dalších vyšetření a konzultací k závěru, že Bruce Springsteen by neměl příštích deset dní vystupovat. S ohledem na tuto skutečnost je nutné dodatečné odložení vystoupení na Letišti Letňany v Praze a na stadionu San Siro v Miláně,“ citovali pořadatelé Springsteenův management.

Vstupenky na květnové vystoupení podle pořadatelské společnosti zůstávají v platnosti i pro Springsteenův koncert v náhradním termínu. Kdo by je chtěl vrátit, bude mít možnost u prodejců. Refundace budou ale začnou až 3. června

Čtyřiasedmdesátiletý Springsteen zahájil evropskou část svého odkládaného turné 5. května ve velšském Cardiffu v doprovodu kapely E Street Band. Původně ho musel zrušit kvůli pandemii covidu-19 a poté ho kvůli nemoci musel přerušit. Trpěl žaludečními vředy a bolestí bránice. „Takže jsem nemohl vůbec zpívat. Trvalo to dva nebo tři měsíce, měl jsem i další problémy,“ řekl serveru SiriusXM.

V evropském turné by měl Springsteen podle dosavadních informací jeho managementu pokračovat 12. června v Madridu, uvedli pořadatelé.

Zpěvák se na scénu vrátil letos v březnu ve Spojených státech. Na koncertech při turné nehraje jen skladby, které vznikly během jeho dlouhé kariéry, ale i písničky z posledního alba Only the Strong Survive. BBC uvedla, že Springsteen je znám svými show trvajícími tři hodiny a že slíbil, že diváci se na ně mohou těšit i na nynějším turné, které původně začalo loni v únoru a skončit by mělo letos v listopadu.

Springsteen, kterého časopis Rolling Stone označil za „ztělesnění rockenrolu“, je s více než 140 miliony prodaných desek po celém světě a přibližně 70 miliony ve Spojených státech jedním z nejprodávanějších umělců na světě. S hudbou začal ve 13 letech poté, co na vlastní oči viděl vystoupení Elvise Presleyho.