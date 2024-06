Štybar v roli pomocníka. L’Etape objel s mechanikem: Je skoro jako můj děda

Znají se řadu let a nebýt právě tohoto muže, Zdeněk Štybar by v cyklokrosu dost možná neslavil tolik vítězství. Belgičan Gilbert De Laet byl jeho mechanikem. Říkalo se mu Doktor kol, prý dokázal opravit nemožné. Během čtvrtého ročníku L’Etape Czech Republic by Tour de France si role prohodili. V roli pomocníka se tentokrát ocitl český šampion.