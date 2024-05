Programátoři z Úřadu práce. Kvalifikaci změnilo 15 tisíc lidí, chválí si jeho šéf

Otevřeli jste nedávno e-shop www.jsemvkurzu.cz, kde nabízíte rekvalifikace a vzdělávání. Stát na to vyčlenil 5,5 miliardy, proškolit se má 100 tisíc lidí. Rekvalifikace jsou pro všechny zdarma, nejen nezaměstnané, za kurzy lidé doplácí jen 18 procent z jejich ceny. Jaký je o ně zájem a co si od toho slibujete?

O kurzy zažádalo už 21 368 lidí, zhruba 15 tisíc lidí jimi prošlo. Převažují tam ženy, bylo jich 64 procent. Vyčerpali jsme zhruba půl miliardy korun. Největší zájem je o kurzy Programátor www aplikací, Základy obsluhy počítače a Účetnictví, na pátém místě je kurz umělé inteligence jako pomocníka v zaměstnání.

Zatím se nám ale nedaří kurzy zpropagovat mezi starší generací, u lidí nad 55 let máme jen 11 procent účastníků.

Koukal jsem na ně, za 10 tisíc se můžu naučit s motorovou pilou, za 40 tisíc mě naučí být vinařem, za 50 tisíc ze mě uděláte moderátora nebo kouče. Neobáváte se, že se takto na stát přisají různé rychle vzniklé firmičky, které shrábnou peníze a efekt nebude žádný?

Máme nad tím kontrolu, aby se to nestalo. Provádíme monitorovací návštěvy. Ono ve chvíli, kdy nastupuje umělá inteligence a vznikají nové firmy, které se jí zabývají, tak nejde říct, aby to dělaly jen zavedené firmy s desetiletou praxí. Musíme dát šanci i novým.

Budeme to vyhodnocovat. Provedeme měření, jak se účastníkům těchto kurzů zvedají platy.

Jak to ale chcete zjistit?

Brzy se spustí provoz projektu Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů. Díky němu budeme vidět, jak se nám daří pomáhat lidem nejen v tom, že najdou práci, ale že se jim mzda zvedá. Firmy tam budou reportovat mzdy. Budeme mít od zaměstnavatelů konkrétní data.

Dnes ještě žijeme, v nadsázce řečeno, v době temna. Ale brzy by se vnímání úřadů práce mělo změnit z kasičky na peníze na proficentrum, kde vám pomůžou vydělat víc peněz.

V roce 2022 se lidé vlivem zdražování a energetické krize propadli do chudoby, takže o příspěvek na bydlení si žádalo o 40 procent víc lidí. O dalších 100 tisíc lidí víc než rok předtím chtělo přídavek na dítě. Úřady práce tehdy agendu nezvládaly, nebyly schopny nápor absorbovat - tvořily se fronty a čekací doba na dávky byla i několik měsíců. Jaká je situace nyní?

Měříme, kolik procent dávek dokážeme zadministrovat do 30 dnů. Daří se nám to u 80 procent, což je nejvyšší číslo za dva roky. Praha byla poslední problematický kraj, kde se to nedařilo. Proto jsme teď pro ni otevřeli další detašované pracoviště v Příbrami. A do toho přichází partnerství s Českou poštou, kde budou moci lidé žádat o dávky.

Lidi místo na pracák půjdou žádat na poštu?

Zatím jde o pilotní projekt, který startuje 3. června v Liberci, v červenci se připojí dalších 50 poboček pošty v Libereckém a Ústeckém a na Vysočině. Lidé si zmáčknou vyvolávací tlačítko s nápisem „Úřad práce“ a poštovní úřednice s nimi vyřídí žádosti o rodičovskou, příspěvky na bydlení a přídavky na děti.

Pošta nebude řešit poradenství, ale jen žádosti. V říjnu věc vyhodnotíme a rozhodneme, jestli to má smysl rozšiřovat do celé republiky. Smyslem je hlavně ulehčit úřadům práce, pokud by nastala nějaká další krize, o níž jste předtím mluvil.

Podle Českého statistického úřadu letos přibylo dlouhodobě nezaměstnaných, tedy těch, co jsou bez práce rok a víc. Obyvatel, kteří nepracují a aktivně práci nehledají, je v Česku 78 400. Co s nimi?

Ano, je zde skupina obyvatel, kde je potřeba jejich motivaci pracovat posílit. Víme o tom, tento problém vyřeší zavedení takzvané. „superdávky“, která bude mít pracovní bonus, který bonifikuje člověka za to, že nějak pracuje a tím posiluje své pracovní návyky a dává příklad svým dětem, že normální je pracovat. Kdo nebude pracovat, nebude si práci hledat a nebude se rekvalifikovat, bude mít dávku nižší.

Ta „superdávka“ nahradí současný přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Jak jste na tuto změnu připraveni?

Pracujeme na tom, abychom připraveni byli. Spustí se příští rok a mým úkolem jako ředitele je zajistit, že vše bude fungovat. Je to moje priorita.

Součástí přezkumu, zda na superdávku má člověk nárok, bude i jakýsi majetkový test, kdy se bude zkoumat, kolik má člověk nemovitostí, jaké má úspory, kolik aut, přičemž stát se bude moci podívat i na váš účet. Není to přílišné špiclování?

Já se soustředím na to, aby superdávka byla, aby fungoval náš systém. To, jak superdávka finálně dopadne, je věcí politiků a ministerstva. Můžu mít názor na věc, kterou dokážu ovlivnit, což tato není. Nejsem odborník a nemám po ruce analýzy, z nichž by šlo nějaký závěr vyvodit.

Nedávno jste v pořadu Rozstřel na iDNES.cz řekl, že vlivem digitalizace brzy ubude rutinní manuální práce, kterou zastanou roboti. Jak je na to ÚP připraven? Zvýší se nezaměstnanost?

Většinu lidí nenahradí umělá inteligence, ale lidé, kteří umí ovládat umělou inteligenci. Každý, kdo se s ní naučí, na tom bude patrně lépe. Už se to děje. Nejjednodušším důkazem je, že máme méně otevřených pracovních míst než kolik je uchazečů, což dlouho nebylo. Některé pozice už nevznikají, hlavně ty nízko kvalifikované.

Třeba?

Dám příklad. Dřív jste měl výrobní linku, kde jste potřeboval 10 lidí, teď tam máte robotické rameno a jednoho člověka.

Co tedy dělat, aby člověk z trhu práce nevypadl?

Člověk má odpovědnost sám k sobě. Je třeba si uvědomit, kde je jeho slabá stránka. A že třeba moderní technologie jsou tou slabou stránkou. Ideálně se tedy přihlásit na nějaký náš kurz a tam si nechat pomoct posílit svoji kvalifikaci. Teď s nástupem umělé inteligence je jasné, že když lidé nebudou svoji kvalifikaci zvyšovat, tak to povede k tomu, že bohatí zbohatnou a chudí zchudnou.

Úřad práce byl a stále je mnohými lidmi vnímán jako „pracák“, neboli místo, kde mi s hledáním nové práce nepomohou, ale jen tam podepíšu nějaké papíry. Daří se nějak tuhle negativní pověst měnit?

Tenhle stereotyp je v lidech dlouho zakořeněný. Já ale věřím, že se to pomalu mění. Důkazem budiž čísla. Máme o půlku víc rekvalifikovaných lidí než před rokem, na trh práce jsme dostali o 76 procent lidí víc než loni. Netvrdím, že je vše zalité sluncem, ale posouváme se.