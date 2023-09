Úřad práce chystá rušení poboček, část agend převezmou pošty a digitalizace

Resort v nedávné tiskové zprávě uvedl, že v dané chvíli se úřad práce zaměřuje primárně na zefektivnění všech procesů, a to nejen prostřednictvím intenzivní digitalizace.

„Cílem je, aby se veškeré služby výrazně posunuly proklientským směrem a zlepšila se také interní administrace. S tím do budoucna souvisí i částečná restrukturalizace pobočkové sítě, která přinese mimo jiné také finanční úspory,“ stojí v tiskové zprávě.

Ministerstvo současně slibuje, že dostupnost služeb zůstane zachována. „Lidé vyřídí vše potřebné prostřednictvím online podání, tedy bez nutnosti osobní návštěvy úřadu. Dostupnost služeb zajistí i připravovaná spolupráce s Českou poštou,“ uvádí dále resort.

„Jde o jednu z klíčových rozvojových aktivit, která pomůže jak úřadu práce, tak našim občanům, včetně těch, kteří aktuálně naše služby nevyužívají. Uvědomujeme si, že část klientů bude vždy preferovat fyzické podání před elektronickým. I jim chceme dále nabízet komfort, který jim zajistí, že si budou moci vyřídit své záležitosti, zejména pak podat žádosti a další podklady co nejblíže místu svého bydliště,“ řekl zastupující generální ředitel ÚP ČR Karel Trpkoš.

Pro poštu nová náplň práce

Podle něj díky digitalizaci bude klesat vytížení stávajících pracovišť. „A to až do té míry, že část z nich už nebude smysluplné dále provozovat. To je realita, s níž se musíme vypořádat. Zpřístupněním našich služeb přes Českou poštu zachováme jejich širokou dostupnost. Zároveň poskytneme České poště novou náplň práce, tak aby i ona mohla v budoucnu zachovat pro veřejnost svou síť v co největším objemu,“ dodal Trpkoš.

To, které úřady práce by se mohly uzavřít, však zatím není jasné. „Výběr pracovišť, kterých se zeštíhlení dotkne, bude úřad práce konzultovat s řadou dalších partnerů. Velmi významnou roli při tom bude hrát hlavně oblast bezpečnosti,“ doplnil resort ministerstva práce a sociálních věcí.

Mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková pro iDNES.cz uvedla, že cílem vyvažování pobočkové sítě není propouštět kvalitní zaměstnance, ale přesunout je do agend, kde budou efektivně využity jejich odborné znalosti.

„Tedy vytipovat méně vytížené zaměstnance a přesunout je tam, kde je naopak stávající vytíženost velmi vysoká,“ komentovala Beránková. Podle jejích slov přesun míst souvisí vždy též s přesunem výkonu činností, s cílem optimálního vytížení pracovišť a řešení nedostatku pracovní síly v některých regionech, především v hlavním městě.

„Pokud jde o případnou spolupráci s Českou poštou - vzhledem k tomu, že veškerá jednání jsou teprve ve fázi příprav, nebude se úřad práce v tuto chvíli k danému podrobněji vyjadřovat,“ doplnila pro iDNES.cz Beránková.

Advokátní firma za 2,5 milionu

Ministerstvo práce a sociálních věcí již za 2,5 milionu korun bez DPH uzavřelo smlouvu na právní služby s advokátní společností Rowan Legal. Jejím úkolem podle smlouvy zveřejněné v Registru smluv mimo jiné bude poskytovat poradenství souvisejícím s optimalizací činností úřadu práce včetně právní podpory při navazujících legislativních změnách nepojistných sociálních dávek.

Rovněž bude dohlížet na digitalizace agendy a předávání a sdílení údajů a dat, spočívající zejména v přípravě právních analýz a stanovisek, právních posouzení komplexních otázek ve vztahu k relevantní legislativě a judikatuře, participaci na přípravě návrhů řešení požadavků a dalším právním poradenství souvisejícím s agendou úřadu práce.

Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta pro iDNES.cz sdělil, že digitalizace agendy je pro resort prioritou. „Začali jsme v loňském roce zjednodušenými elektronickými formuláři pro vybrané dávky a letos pokračujeme rozvojem klientské zóny JENDA. V ní lze nyní vyřídit online rodičovský příspěvek, další rozšíření bude následovat ještě v letošním roce,“ uvedl Augusta s tím, že ve středu Sněmovna schválila možnost žádosti o důchod online.