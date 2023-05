Do dvou let chce Jurečka, aby polovina dávek byla odbavena digitálně

O aktuální situaci na úřadech práce na tiskové konferenci informují ministr Jurečka a pověřený šéf úřadu Karel Trpkoš. „Za poslední dva měsíce jsme se velmi posunuli,“ řekl Jurečka.

Počet žádostí, které nejsou vyřízené po zákonné lhůtě 30 dnů, se snižuje. Je jich 9700 a z toho zhruba 9050 jsou takové, u nichž je potřeba, aby klient doplnil informace, řekl už v neděli v Otázkách Václava Moravce v České televizi. „Když se podívám na například rok 2022 v Praze, kde byl ten největší problém, tak průměrná doba vyřizování žádostí byla v Praze více jak 100 dnů, dneska jsme v průměrné době vyřizování žádostí v Praze na hodnotě 29 dnů,“ tvrdí ministr.

„Počet dní, které potřebujeme k vyřizování žádosti, dramaticky klesá,“ prohlásil v pondělí Trpkoš.

Do konce roku má být možnost žádat o veškeré sociální dávky online

„Můj cíl je do dvou let mít všechny agendy kompletně zdigitalizované a 50 procent klientů obsluhovat digitálně.“ řekl Jurečka v neděli v ČT. „Do konce letošního roku chci všechny dávky v rámci státní sociální podpory mít v té digitální možnosti podání, aby lidé vůbec nemuseli na Úřad práce chodit,“ má vizi lidovecký ministr práce a sociálních věcí.

Situaci na pobočkách Úřadu práce kritizoval při posledních interpelacích poslanec ANO Marek Novák z opozičního hnutí ANO. Zaměstnanci jsou podle něj vystavováni extrémnímu psychickému nátlaku.

„Samozřejmě to vyřizování žádostí se zpožďuje. Je to trošku jako střílet se do vlastní nohy a spoléhat na to, že ten maraton testování trpělivosti občanů bude mít i konec. Jenže díky krokům, které postupně činíte a představujete ještě další, to spíš vypadá, že je to teprve začátek konce,“ tvrdil poslanec Novák.

Lidem, kteří zažívají martyrium při vyřizování žádostí o sociální dávky na některých pobočkách úřadu práce, dal v dubnu částečně za pravdu Trpkoš.

„V polovině února bylo v Praze několik tisíc nezpracovaných a nedořešených záležitostí z roku 2022. Přes 7300 žádostí vůbec nebylo evidováno v systému,“ řekl tehdy poslancům pověřený šéf Úřadu práce. V jeho čele je od poloviny února, kdy Jurečka odvolal ředitele Úřadu práce Viktora Najmona.