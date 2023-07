Nepracují a žijí z dávek, pustili se do Romů Němcová a Čunek. Slova pak mírnili

„Oni jsou ti poslední, kteří by měli protestovat proti tomu, že stát dává podporu uprchlíkům, kteří k nám utekli, aby zachránili své životy,“ uvedla Němcová v rozhovoru pro server PrahaIn.

Podpora Romů ze strany státu je podle ní mnoho let maximální a společnost je k této menšině velkorysá. Doplnila také, že „značná část Romů nepracuje a žije právě ze sociálních dávek“.

Posléze se Němcová pro server Romea snažila svá slova zmírnit a ohradila se proti titulku. „Myslím si, že nemají protestovat, aby byla poskytována pomoc i těm, kteří to také potřebují. To byl ten smysl toho mého vyjádření, nebylo to o tom, že kdo pobírá dávky, nesmí mít žádný názor,“ řekla.

Doplnila, že lidé, kterým společnost pomáhá, by měli být solidární s dalšími, kteří si podporu zaslouží. „Nebylo to namířeno proti romské komunitě, nehledejte v tom žádný můj rasistický postoj, to bych považovala za naprostou obludnost,“ dodala Němcová.

Podobná slova pro server PrahaIn uvedl také senátor Jiří Čunek jen několik dní předtím. „Stát by měl především seškrtat dávky té části Romů, kteří celý život nepracují a žijí ze sociální podpory,“ řekl. Nyní je k tomu podle něj nejpříhodnější doba, protože stát má dluh a musí šetřit. „Proto by mělo dojít i k úsporám v této oblasti,“ řekl.

Také on slova poté mírnil s tím, že se to týká pouze těch, kteří nechtějí pracovat, a tedy by neměli pobírat dávky. „Já jsem řekl, že se to týká všech obyvatel a všech, kteří sem přichází, týká se to tedy v tomto smyslu i Ukrajinců. A tam jsem mluvil o tom, že nemáme vychovávat lidi k tomu, aby nepracovali,“ uvedl.

Nespravedlivé a urážející, zní kritika

Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková na Facebooku napsala, že výroky Čunka nejsou nic nového. „Místo toho, aby se vyjádřil k příčině problémů a k systému bludného kruhu obchodu s chudobou, zkouší to s populistickými prohlášeními,“ kritizovala ho. Podobné výroky však podle svých slov nečekala od Němcové.

Dodala, že by bylo vhodnější soustředit se například na kontroly zaměstnavatelů a jejich odůvodnění při nepřijetí uchazeče. „Takto se budeme stále točit v kruhu. Kolektivní označování jakékoliv skupiny obyvatel nikam nevede. Zaměřme se na opravdová řešení a naplňování Strategie romské integrace,“ vyzvala.

Výroky už kritizovala vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Označila je jako nespravedlivé a urážející.

„Pojďte nám prosím raději na pomoc v řešení segregace romských dětí ve vzdělávání, předsudečného násilí a obchodu s chudobou,“ napsala na Twitteru.

Klára Šimáčková Laurenčíková @laurencikova_k Paušalizující výroky Miroslavy Němcové a Jiřího Čunka na adresu romské menšiny jsou nespravedlivé a urážející. Pojďte nám prosím raději na pomoc v řešení segregace romských dětí ve vzdělávání, předsudečného násilí a obchodu s chudobou. oblíbit odpovědět

Ohradila se také Rada vlády pro romské záležitosti. „Právě politici by si měli být vědomi, že svá tvrzení musí opírat o fakta, a to přesvědčivým způsobem. Měli by si být obzvláště vědomi, že kritizovaná skupina osob dlouhodobě čelí prokazatelné diskriminaci například v oblasti vzdělávání či zaměstnávání,“ uvedli pro server Romea.

Slova Čunka a Němcové se podle nich nedají považovat za neškodná či bezvýznamná. „V této souvislosti připomínáme, že vina se musí u každého prokazovat zvlášť a nikoli kolektivně,“ uvedli.

Situace mezi Romy a Ukrajinci je napjatá

V posledních měsících je situace v romské komunitě značně napjatá. Vyhrotilo ji mimo jiné pobodání třiadvacetiletého romského mladíka, který na následky zranění zemřel. Útočník byl údajně ukrajinské národnosti. Po násilné smrti mladíka se v centru Brna strhla bitka mezi Romy a Ukrajinci.

K další potyčce mezi Romy a zřejmě třemi Ukrajinci došlo v sobotu v Pardubicích. Podle policie se do ní zapojilo asi 20 lidí a zraněn byl mladý Rom, který měl po ošetření dva stehy na tváři.

V neděli se v Pardubicích v návaznosti shromáždilo několik stovek lidí, kteří vyjadřovali podporu obětem i nesouhlas s násilím a volali po bezpečnosti v ulicích.

Podle nedávného průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění necelé dvě třetiny lidí v Česku hodnotí soužití s Romy jako špatné, 15 procent z nich jako velmi špatné. Přibývá však lidí, kteří jej vnímají kladně. Zároveň se také celkově zeslabil stereotypní pohled na romskou populaci.