Romové se přihlásili k češství, tváří se jako oběť Ukrajinců, říká Stehlíková

Demonstrace v Krupce, protesty v Brně. Střetů Romů a Ukrajinců přibývá. Policie také v poslední době vyvrací dezinformace šířené na sociálních sítích, například o údajných únosech romských dětí.

„Romská komunita je velice různorodá, stejně jako ukrajinská. Část komunity, která obývá dejme tomu vyloučené lokality, je v dlouhodobé frustraci a mají pocit, že jsou znevýhodňování,“ vysvětluje někdejší ministryně pro lidská práva Stehlíková.

Džamila Stehlíková Lékařka, univerzitní pedagožka

V letech 2007 až 2009 působila ve vládě Mirka Topolánka jako ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny

Dva roky byla místopředsedkyní Strany zelených, nyní je předsedkyní Liberální ekologické strany

Podle ní integraci Romů nepomohla ani Babišova vláda, která agendu přesunula z Úřadu vlády na ministerstvo pro místní rozvoj. „Dokud o ní rozhodovala vláda, mohla propojit například ministerstvo vnitra, sociálních věcí a další dohromady,“ připomíná výhodu dřívějšího uspořádání v kabinetu.

Když z počátku přišlo půl milionu Ukrajinců na trh práce a k omezené nabídce bydlení, začali je vnímat jako konkurenci. „To není jen teď, to platí už po desetiletí, Ukrajinci nepřišli jen s válkou. Přicházeli pracovat a konkurovali na nízko kvalifikovaných pracovních místech a také v bydlení. Tím vznikla rivalita a pocit nějakého ukřivdění, když se pozornost začala věnovat Ukrajině, kterou ohrožuje Rusko,“ vysvětluje Stehlíková.

Podle ní pak jen stačilo „škrtnout sirkou“, když byl v Brně ubodán romský mladík. „Najednou se Romové přihlásili k češství, že oni jsou místními občany, kteří trpí vlivem ‚kriminálních‘ Ukrajinců, což pravda teda není,“ říká Stehlíková. Přejali tak rétoriku části české populace, která má problém s integrací Ukrajinců.

„Naučili se to, jak byli dříve házeni do jednoho pytle, když nějaký trestný čin spáchal romský mladík a ozývali se, proč udáváte národnost pachatele, protože pak vypadáme jako násilníci,“ přibližuje Stehlíková vnímání Romů.

Tématu se chopila prokremelská a ultrapravicová scéna. „Začali říkat: ‚Podívejte se, to je ta vláda, která vám to provedla.‘ a Romové tak naskočili na protiukrajinskou vlnu, kdo jim prý bere práci. Ve skutečnosti to pravda není, práce je tu dost pro každého,“ upozorňuje Džamila Stehlíková.

