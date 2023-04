Jurečka představil podrobnosti k e-shopu rekvalifikací. Nabízí kolem 400 kurzů

„Nabízíme kurzy, které cílí na všechny. Od lidí se základním vzděláním až po lidi s vysokoškolským vzděláním. Nabídka činí nyní kolem 400 kurzů. Jazykové kurzy jsou též v plánu. Po dnešním spuštění plánujeme další technické úpravy, na základě evaluací,“ uvedl Jurečka.

Prostřednictvím e-shopu plánují proškolit 130 000 lidí. Na Úřadu práce je aktuálně proškoleno je 300 lidí.

Snažíme se udělat systém mezi rezorty. „Chceme vytvořit prostor, abychom dokázali pod jednou střechou nabídnout špičkovou zdravotní i sociální péči, k tomu je potřeba financování,“ řekl Jurečka.

Kurzy můžou vzdělavatelé na e-shopu nabízet, pokud disponují příslušným oprávněním. Toto oprávnění se liší podle toho, zda budou nabízet rekvalifikační kurzy, nebo vzdělávací kurzy. Jeden vzdělavatel může nabízet rekvalifikační kurzy i vzdělávací kurzy, pro každý z nich ovšem musí splňovat podmínky k jejich poskytnutí.

Poskytnutí financí na zajištění rekvalifikací se řídí zákonem o zaměstnanosti a účast může plně uhradit Úřad práce. Výjimkou je případ zvolené rekvalifikace, u nichž může být účast hrazena konkrétnímu účastníkovi jen do souhrnné výše 50 000 Kč v posledních třech letech.

Chystané změny rekvalifikací mají podle resortu přispět k větší prostupnosti mezi jednotlivými obory a k lepšímu uplatnění lidí na trhu práce.

Ministerstvo chce také podpořit zvládání digitálních technologií. Kurzy by mohly být kratší. Vyškolení by mohlo trvat třeba dva dny, tedy celkem 16 hodin. U rozsáhlejšího přeškolení by lidé nemuseli absolvovat celou přípravu, ale jen tu část, která by jim chyběla. Dál by měla zůstat i možnost, aby si zájemci rekvalifikační kurz sami vybírali a připravili se na profesi, které se chtějí věnovat.

Projekt iRekvalifikace nabízí kurzy v oblasti digitálních kompetencí, které jsou dispozici přes nový e-shop.

Z peněz na aktivní politiku zaměstnanosti stát přispívá na rekvalifikace, zapracování, mentora, generační tandemy, digitální kurzy či společensky účelná pracovní místa.