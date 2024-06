Cyklistu viní, že zbil řidičku, která pak zemřela. Hrozí mu podmínka

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Chytil ji za vlasy, strhl do předklonu a pak ji údery pěstmi a kopanci bil do hrudi a břicha, až jí prasklo tenké střevo. Tak popisuje obžaloba, kterou má iDNES.cz k dispozici, incident z 29. srpna 2022, kdy v centru Prahy cyklista napadl řidičku auta stojícího v koloně. Ta posléze v nemocnici zemřela. Cyklista naopak tvrdí, že napaden byl on sám a ženy se sotva dotkl.