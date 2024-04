Šéf Úřadu práce: Umělá inteligence vše mění. Za mě už píše dopisy ministrům

Změny podle něj přicházejí v souvislosti s robotizací, digitalizací a také s příchodem umělé inteligence. „S nástupem digitalizace a s umělou inteligencí skutečně budou některá místa zanikat. Ale některá zase budou nově vznikat a obecně bude mnohem větší tlak na kvalifikovanou práci,“ říká Krištof.

Podle něj bude méně rutinní manuální práce, kterou zastanou roboti. Méně lidí bude zapotřebí také v úmorné administrativě, kterou významně nahradí umělá inteligence.

Některé profese zmizí

„Zmizí i některé kreativní a super kvalifikované profese. Třeba copywriting. Napsat text, který dává smysl, teď zvládne AI. Já třeba používám umělou inteligenci, když píšu maily. Dokonce to mám jako takovou psychohygienu, že občas mail mohu napsat emocionálně a umělá inteligence mi ho krásně upraví a vyhladí a já ho jenom zkontroluji,“ popisuje Krištof.

„Přiznávám, že dokonce i ministr práce a sociálních věcí (Marian Jurečka) ode mě jeden takový dopis, který vytvořila umělá inteligence dostal. A odpověděl mi na něj kladně, takže byl v pořádku,“ usmívá se šéf Úřadu práce.

„Pro Českou republiku takhle velká změna, která je hnaná technologickým pokrokem, nastává naplno poprvé. Když proběhla předchozí změna, ke které došlo s nástupem internetu, tak jsme ji vlastně nezaznamenali, protože to bylo po sametové revoluci a náš trh se dramaticky měnil,“ rekapituluje Krištof.

„Lidé začínali podnikat a internetová doba dorazila spolu s kapitalismem a s transformací. Vlastně jsme ji tolik nepocítili,“ míní generální ředitel.

Chybí nám flexibilita

Nyní tedy ke změně dojde v rámci už fungujícího zaběhlého trhu práce, navíc podle něj na trhu práce, kde neexistuje příliš velká zaměstnanecká flexibilita. „Zdá se, že lidé až teprve v posledních měsících začínají více pracovat na svojí kvalifikaci. My jsme za to rádi, ale pořád to není tak, jak jsme očekávali.“

Podle něj už celý proces začal, probíhá skutečně první větší vlna robotizace a dokazují to i data z pracovního trhu. „Už několik měsíců po sobě máme méně otevřených míst na Úřadu práce, než je počet uchazečů o práci. Trend je zřejmý, teď se to děje a na číslech je to jasně prokazatelné,“ říká.

A zároveň situaci ovlivnil i další klíčový fenomén. „Podařilo se totiž zaměstnat zhruba 120 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, tohle číslo je opravdu mimořádné. Třeba celé Německo, které je násobně lidnatější, zaměstnalo jen 70 tisíc uprchlíků z Ukrajiny.“

„Za to patří české společnosti velké poděkování a zároveň díky tomu naše podniky prosperují a to zase zpátky pumpuje peníze do české ekonomiky,“ dodává generální ředitel.

Utrápený úřad práce

Daniel Krištof je ve funkci teprve sedm měsíců. Jeho klíčovým úkolem bylo stabilizovat úřady práce, kterým v souvislosti s covidem a energetickou krizí zásadně narostla agenda. Zároveň se snaží o to, aby pojem „pracák“ neměl mezi českou populací pejorativní nádech.

Proto se snaží činnost úřadů práce profesionalizovat a prostřednictvím „pracáku“ nabízí lidem, kteří aktivně hledají zaměstnání, širokou škálu rekvalifikačních kurzů. „Potřebujeme pomoct lidem posílit jejich dovednosti. Jsem proto rád, že skokově narostl zájem o rekvalifikace, a to o padesát procent oproti minulému roku.“

„Koneckonců celý úřad je v lepší kondici, zvládáme už i plnit poptávku po dávkách a jsme rychlejší, než nám ukládá zákon. A jako si lidé hlídají svoje zdraví, tak by si měli hlídat i to, že je jejich kvalifikace správná. A my jsme jim v tuto chvíli schopni na rekvalifikaci přispět až částkou ve výši 50 tisíc korun,“ konstatuje generální ředitel.

„Úřad práce byl takovou utrápenou institucí. Nebyl kapacitně nachystaný na tři velké krize: covid, energetickou krizi a válku na Ukrajině,“ míní Krištof.

Pracovníci to podle něj odnášeli v enormním nasazení v přesčasech. „Když jsem tam nastupoval s nějakou vizí transformace, moje největší obava byla, jak se nám s tím obrovským pomyslným tankerem s deseti tisíci lidmi podaří pohnout. A na místě je moje obrovské poděkování kolegům za to, že na těch hlavních liniích, které jsme si vytyčili, se nám pohnout podařilo.“

V závěrečné části Rozstřelu hovořil Daniel Krištof také o tom, jak je propojen český pracovní trh se školstvím, zhodnotil chystané změny v zákoníku práce a mimo jiné se vyslovil pro postupné zavádění čtyřdenního pracovního týdne.