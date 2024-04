Mangrovníky za lepší vzduch. V Dubaji se rodí další megalomanský projekt

Za iniciativou stojí společnost URB, která už přišla s návrhy jiných megalomanských ekologických projektů. V rámci Dubai Reefs chce vystavět největší umělý útes navržený pro záchranu biodiverzity oceánu, cílem The Loop in Dubai je zase nejdelší krytá cyklostezka světa.

Poslední projekt je v současné době ve fázi návrhu a výzkumu. Usiluje o navýšení mořské biodiverzity Dubaje a změny vzhledu jejího pobřeží. Slibuje též vytvoření 10 000 pracovních míst v oblasti ekoturistiky.

Součástí plánu jsou kapesní plážové parky, zařízení pro plážové sporty, cyklostezky, běžecké dráhy či zelené pobřežní zóny nabízející možnost procházek s průvodcem, napsal list The National.

Srdcem projektu má být botanické muzeum s prosklenou kupolí, jehož exponáty by vyprávěly příběh evoluce a adaptace rostlin. V muzeu by se konaly akce zaměřené na ochranu životního prostředí.

Projektanti si vybrali mangrovníky, protože ty jsou známy pro svou schopnost zachycovat oxid uhličitý. Podle developera by dokázaly odstranit 1,23 milionu tun CO2 ročně. To je údajně ekvivalent toho, že by ze silnic zmizelo více než 260 000 automobilů na benzinový pohon.

O stromy by se staraly drony. Na rozvoj vegetace by dohlížela i umělá inteligence.

Pokud by projekt byl schválen, jeho dokončení se předpokládá do roku 2040.