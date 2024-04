Že za povodně v Dubaji může očkování mraků? Ne, změna klimatu, míní experti

Pršet začalo v pondělí, den poté deště ještě zesílily a do úterního večera spadlo v Dubaji 142 milimetrů srážek. V zemi prší zřídka, zejména v chladnějších měsících. Mnoho silnic a dalších míst proto není odvodněno, což při silnějším dešti vede k záplavám.

Lidé se obratem začali ptát, jestli za katastrofální bouři, která si vyžádala nejméně dvacet životů, nemůže být i takzvané „očkování mraků“ – proces, jenž vypouštěním chemických látek nebo solných částic do ovzduší nutí mraky produkovat více srážek.

Spojené arabské emiráty tuto strategii používají už třetí desetiletí. Očkovací činidlo vypuštěné z letadla způsobí, že kapénky mlhy změní svoji velikost a uvolní se ve formě deště. Základní složkou chemikálie, jež údajně nemá negativní vliv na životní prostředí, je jemná sůl potažená oxidem titaničitým.

Meteorologové před „očkováním“ mraky pečlivě sledují, aby dosáhli co nejlepšího výsledku a správně načasovali deště na dobu, kdy jsou nejvíce potřeba. „Naše letadla používají jen přírodní soli a žádné škodlivé látky,“ uvedlo v březnu Národní meteorologické centrum SAE.

Podle něho tato praxe nemá s povodněmi co do činění. „Během této zvláštní povětrnostní události jsme neprováděli žádné očkování mraků. Podstata výsevu mraků spočívá v tom, že se na mraky zaměříme v dřívější fázi, ještě před srážkami. Zapojení do výsevu během silné bouřky by se ukázalo jako zbytečné,“ řekl ve čtvrtek zástupce ředitele centra Omar Al-Jazíd.

Paradox: lidé to způsobili i nezpůsobili...

Friederike Ottová, klimatoložka z Imperial College v Londýně, uvedla, že s oteplováním klimatu jsou srážky na celém světě mnohem vydatnější, protože teplejší atmosféra dokáže zadržet více vlhkosti. Podle ní je zavádějící hovořit o tom, že příčinou silných srážek je vysévání oblačnosti.

„Výsev mraků nemůže vytvořit mraky z ničeho. Podněcuje vodu, která se už na obloze nachází, aby rychleji kondenzovala a na určitých místech upouštěla vodu. Nejprve je tedy potřeba vlhkost. Bez ní by žádné mraky nebyly,“ řekla pro agenturu Reuters.

Podle klimatologa Daniela Swaina z americké UCLA pocit skepse některých lidí ohledně skutečné příčiny povodní poukazuje na frustrující dualitu: ochota veřejnosti obviňovat z manipulace s počasím se přímo pojí s neochotou připustit, že ke klimatické krizi a extrémním jevům, jako je tento, aktivně přispívají i jiné lidské činnosti.

„Je důležité pochopit pravděpodobné příčiny rekordních extrémních srážek, které tento týden zasáhly Dubaj a části Arabského poloostrova. Hrál v tom nějakou roli výsev mraků? Velmi pravděpodobně ne. Ale co změna klimatu? Velmi pravděpodobně ano,“ řekl listu The Guardian.

Podle expertů byly silné srážky zřejmě způsobeny běžným povětrnostním systémem, jenž se zhoršil v důsledku změny klimatu. „Systém nízkého tlaku ve vyšších vrstvách atmosféry působil spolu s nízkým tlakem na povrchu jako tlakové stlačení vzduchu,“ řekl Reuters Esraa Alnaqbi, prognostik Národního meteorologického centra SAE.

Tento tlak, který zesílil kontrastem mezi vyššími teplotami při zemi a nižšími teplotami ve vyšších polohách, vytvořil podmínky pro silnou bouři, dodal s tím, že k bouři pravděpodobně přispěla i změna klimatu.

Klimatologové dlouhodobě varují, že rostoucí globální teploty způsobené změnou klimatu zapříčiněné lidskou činností vedou k většímu počtu extrémních povětrnostních jevů po celém světě, včetně intenzivních dešťů.