VIDEO: Další rekord? V Dubaji plánují nejdelší krytou cyklostezku světa

Dubaj je město plné rekordů. Jen co se jeden rekord zapíše do Guinessovy knihy, už se připravuje rekord další. Tentokrát by mělo jít o nejdelší uzavřenou cyklostezku na světě. Unikátní projekt počítá s tím, že stezky pro chodce a běžce budou vyrábět elektřinu z jejich kroků.