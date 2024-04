Nezaměstnanost v Česku během března klesla. Vývoji pomohly sezonní práce

Nezaměstnanost proti únoru klesla ve všech 14 krajích a v 68 z 77 okresů Česka. „Díky mimořádně teplému počasí se do celorepublikového vývoje nezaměstnanosti v březnu již výrazně promítly začínající sezonní práce, například ve stavebnictví. K podnikání se také začaly vracet osoby samostatně výdělečně činné, které v zimě přerušily činnost a zvolily evidenci na úřadu práce,“ uvedl generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof.

Česko sice podle Krištofa má nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, stagnuje ale počet evidovaných volných míst, který zůstal už čtvrtý měsíc po sobě prakticky stejný a je stále nižší než počet uchazečů o zaměstnání. „O to důležitější je, aby se lidé snažili průběžně vzdělávat i rekvalifikovat – je to nezbytné, aby získali lepší zaměstnání a mohli si vydělat víc. Trh práce se stále rychleji mění a s tím i poptávka po nových kompetencích a znalostech,“ dodal.

Ústí versus Praha

Nejvyšší nezaměstnanost byla v březnu v Ústeckém kraji se šesti procenty. Nejnižší podíl lidí bez práce byl 2,8 procenta v Praze. Mezi okresy byla nezaměstnanost nejvyšší na Karvinsku, kde dosáhla 8,2 procenta. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl v okrese Praha-východ, kde práci hledalo 1,5 procenta lidí.

Na jedno volné pracovní místo připadalo v Česku v březnu 1,1 uchazeče o zaměstnání. Největší přetlak na pracovním trhu byl na Karvinsku s 10,5 uchazeče na jednu pozici. Nejméně nezaměstnaných v poměru k nabídce míst připadlo na Mladoboleslavsku, na jednoho uchazeče tam bylo pět míst.

Zaměstnavatelé mají podle Úřadu práce ČR nejčastěji zájem o stavební dělníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, o montážní dělníky, řidiče nákladních aut, kuchaře nebo uklízeče. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze a ve Středočeském kraji.

Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti. Takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, kteří mohli ihned nastoupit do práce, bylo v Česku v březnu přes 265 tisíc.