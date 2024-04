Flexibilní novela zákoníku práce zjednoduší podnikání, věří Jurečka

Podle odborníků flexibilní novela zákoníku práce nejen modernizuje existující legislativu, ale také se snaží o snížení administrativní zátěže, digitalizaci procesů a zjednodušení právních postupů.

Ministr Jurečka potvrdil, že na novelizaci začali odborníci pracovat již před rokem. „Bylo důležité, abychom udělali v zákoníku práce revizi. Bylo nutné jej modernizovat a upravit. Reagujeme na měnící se potřeby pracovního trhu. Naším cílem navrhovaných změn je využít lidský kapitál k rozvoji ekonomiky, snížení administrativní zátěže a využití trendu digitalizace,“ řekl ministr.

Zákoník z pohledu velkých firem

Setkání na MPSV se zúčastnil také viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohdan Wojnar. Podle něj by jedním z hlavních cílů novely mělo být rozpohybovat trh práce a tím i samotnou ekonomiku. „Současný zákoník práce je sice z roku 2006, ale řada ustanovení byla prakticky převzata z původního zákoníku práce z roku 1965,“ upozornil Wojnar. SPČR dlouhodobě poukazuje na to, že nynější zákoník obsahuje kvůli tomu postupy odpovídajících struktuře spíše velkých zaměstnavatelů.

„Celkový vývoj ekonomiky se od té doby velmi změnil. Nástupem digitalizace a využívání nových technologií dochází ke vzniku nových oborů, mění se požadavky na způsob organizace práce. Změnila se i struktura firem z hlediska velikosti,“ uvádí Svaz. Podle jeho představitelů však dnes převažují malé a střední firmy, které nemají k dispozici silný administrativní aparát ke zvládnutí všech zákonem stanovených povinností, jež přibývají i v důsledku implementace příslušných směrnic EU.

Flexibilní novela se snaží zjednodušit aplikaci právních předpisů, což by mělo usnadnit podnikání zejména menším subjektům s omezeným administrativním aparátem. Jedním z hlavních cílů novely je posílení flexibility zákoníku práce ve prospěch jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů, což dlouhodobě doporučuje také Národní ekonomická rada vlády a i odborníci z praxe.

Jedním z prvních bodů flexibilní novely je prodloužení zkušební doby na čtyři měsíce, s možností jejího prodloužení až na osm měsíců pro vedoucí zaměstnance.

„Je to možnost se na této zkušební době dohodnout. Není to žádná povinnost. Vidím zde i benefity pro zaměstnance,“ uvedl ministr Jurečka. Zmínil příklad, kdy si nový zaměstnanec může v průběhu prodloužené zkušební doby důkladně ověřit, zda to, co bylo inzerováno, když se o práci ucházel, o daném pracovním místě, nebo o konkrétní firmě platí.

Novela myslí i na výpověď

Další změnou má být umožnění výkonu lehkých prací mladistvým od 14 let i bez ukončeného základního vzdělání v době hlavních prázdnin.

Změny by měly přinést i větší flexibilitu při ukončení pracovního poměru, což zahrnuje nový počátek běhu výpovědní doby. Tedy ne od prvního dne následujícího měsíce, ale již od data doručení. Dále pak možnost zkrácení výpovědní doby na jeden měsíc v případě pochybení na straně zaměstnance a sloučení výpovědních důvodů usnadňující proces výpovědi.

Novela má za cíl podpořit rodiče v jejich pracovním životě. To zahrnuje větší volnost při návratu z rodičovské dovolené, možnost opakování pracovního poměru na dobu určitou pro zaměstnance pobírající rodičovskou nebo mateřskou dovolenou, a umožnění souběhu rodičovské dovolené s prací na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohodou o provedení práce (DPP). Návrat zaměstnance na „stejnou židli“ by měl být možný do 2 let věku dítě, což by v praxi pro zaměstnavatele znamenalo, držet pracovní místo 2 roky místo 6 měsíců.

Novela zahrnuje i výplatu mzdy v jiné než české měně. Tato změna by se týkala například tzv. pendlerů. Zde však bude nutná dohoda o samotné měně a o tom, že výplata bude probíhat v cizí měně.

Další změny se mají týkat podpory zaměstnávání odborníků ve veřejné správě. U vybraných zaměstnanců bude možný souběh výkonu práce s členstvím v orgánech podnikajících právnických osob.

Novela zahrnuje i výpověď bez udání důvodu. Pokud je zaměstnanec propuštěn z pracovního poměru pomocí této výpovědi, měla by být zohledněna výjimečnost tohoto postupu a délka trvání pracovního poměru. Podle stanovení by měl zaměstnanec propuštěn tímto způsobem obdržet adekvátní odstupné.