Firmám chybí čtvrt milionu lidí. Státu tak utíkají miliardy, řekl Jurečka

Firmy poptávají zhruba 249 tisíc lidí, vyplynulo z šetření mezi firmami v Česku, které provedlo ministerstvo práce a sociálních věcí. Nedostatkem zaměstnanců trpí jeden z pěti zaměstnavatelů, u jedné ze tří firem je to pak hlavní bariéra dalšího rozvoje. „Kdybychom tyto lidi měli, na straně odvodů by to přinášelo navíc 45 miliard ročně na odvodech,“ uvedl na tiskové konferenci k analýze pracovních míst ministr Marian Jurečka.