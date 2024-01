Výpověď bez udání důvodu? NERV radí vládě modernizovat zákoník práce

„V některých vyspělých západních zemích se má za to, že zaměstnavatel stojí především o schopné, produktivní zaměstnance s vysokým výkonem. Ti dostanou adekvátních odměnu za práci, která je motivuje ještě k větším výkonům a k předkládání námětů, řešení, která vedou k většímu zisku zaměstnavatele, a tudíž k rostoucí ekonomice země. Problémoví zaměstnanci nebo zaměstnanci bez výkonu, pokud hrubě neporuší pracovní kázeň, jsou však v České republice nepropustitelní,“ vysvětlují autoři v dokumentu.

Obtížné propouštění podle autorů váže zaměstnance v méně produktivních firmách a tím brzdí rozvoj těch více produktivních, které mají zájem nabírat. „Tento fakt je jedním z faktorů vedoucích ke snížení produktivity práce firem, a tudíž ke ztrátě jejich konkurenceschopnosti na světových trzích,“ zmiňují autoři.

I proto hovoří o tom, že by se měl zákoník práce modernizovat, a to s ohledem na vyvíjející se potřeby trhu. Zmiňuje i možnost propuštění zaměstnance bez udání důvodu – a to v rozumné lhůtě, s odstupným závislým například na výši odpracovaných let. Inspirovat by se Česko mohlo podle autorů v jiných zemích, zejména v Dánsku.

Myšlenka dát výpověď zaměstnanci bez udání důvodu se v Česku neobjevuje poprvé. Názory na to, zda má mít možnost zaměstnavatel možnost zaměstnance bezdůvodně propustit, vyvolává neshody mezi odbornou i laickou veřejností.

Například Českomoravská konfederace odborových svazů nápad bezdůvodných výpovědi ze strany zaměstnavatele jednoznačně odmítá. „Kdyby takový totální nesmysl existoval, mohlo by se stát, že vás mohou pro váš názor, barvu pleti, oblečení, pro vaši angažovanost, pro vaši kritiku vedení, aniž by byl vyřčen jakýkoliv důvod, vyhodit z práce,“ uvedl prezident Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

„To považuji za jedno z největších ohrožení vůbec demokracie, práva na názor, svobody odborového sdružování, nebo čehokoliv. Je to prostě jedna z nejnebezpečnějších věcí, jaká by se mohla vůbec přijmout. Jsme jednoznačně proti takovémuto nesmyslnému nápadu,“ doplnil Středula.

Kroků je třeba více

Analytik trhu práce ze společnosti LMC Tomáš Ervín Dombrovský nicméně uvádí, že změny v zákoníku práce nejsou pouze o jednom izolovaném kroku.

„Není to pouze o jednom opatření, vždycky tam spolu souvisí více věcí. U nás je třeba poměrně vysoké zdanění práce, ale existuje poměrně silná úniková možnost dohody o provedení práce a pracovní činnosti, které nepodléhají odvodům na pojištění. A zároveň máme relativně nízkou daňovou zátěž u živnostníků, včetně těch, kteří u nás velmi zhusta dělají třeba pro jednoho zadavatele práce – to znamená víceméně švarcsystém. Takhle dochází v rámci zaměstnanosti k velkým přelivům,“ zmiňuje Dombrovský.

I proto si netroufá hodnotit jeden izolovaný bod. „Samo o sobě by to asi nepřineslo nějaký pozitivní efekt. Ale ve chvíli, kdy by se třeba snížila daňová zátěž na straně stálých kmenových zaměstnanců, zejména u těch nízkopříjmových, plus se třeba zpružnily podmínky pro zaměstnávání, včetně výpovědí, tak by vlastně ta motivace k únikům do dohod odpadla. V takovém balíku by změny mohly dávat větší smysl,“ doplňuje Dombrovský.

Co navrhuje NERV v oblasti trhu práce? Smart řízení přijímání pracovní síly ze zahraničí

Zvýšení podílu zahraničních studentů pro vyrovnání demografického poklesu, zajištění kvalifikované pracovní síly a transformace ekonomiky

Zdravotní prevence

Snížení rozsahu a míry certifikace profesí

Redukce počtu lidí v předlužení a související šedé ekonomiky

Dávkový a sociální systém motivující k práci a využití lidského kapitálu

Snížení odvodů z nízkých mezd a kompenzace jiným zdaněním

Snížení extrémně vysokého počtu vězňů a vysoké míry recidivy

Zvýšení šancí na úspěšnější život dětí po opuštění dětských domovů

Modernizace Zákoníku práce jako hybatele pracovního trhu

Zdroj: NERV

MPSV chystá novelu

Úpravou zákoníku práce se ministerstvo práce a sociálních věcí už zabývá. Resort pro iDNES.cz uvedl, že v současné době připravuje jeho novelu.

„Jde o klíčovou úpravu pro vytvoření moderního, flexibilního a udržitelného trhu práce, který integruje zájmy a potřeby zaměstnanců i zaměstnavatelů s ohledem na specifika měnícího se trhu práce,“ řekl Jakub Augusta z tiskového oddělení MPSV.

Konkrétní změny mohli podle Augusty navrhnout zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců, odborníci na pracovní právo, zástupci HR i další subjekty, které by mohly záměr podpořit. „Takto jsme obdrželi zhruba 120 podnětů, které projednáváme v odborné pracovní skupině. Řešíme tedy nyní výrazně více návrhů, než s kolika přišel NERV,“ zmínil Augusta.

Podle vyjádření resortu v tuto chvíli probíhají jednání nad tezemi novely se všemi partnery i na koaliční úrovni. „O finální podobě navrhovaných opatření budeme informovat, jakmile to bude možné – předpokládáme, že v únoru,“ řekl Augusta.