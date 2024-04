Decroix řekla, že ODS bude prosazovat možnost okamžité výpovědi

Nová místopředsedkyně ODS Eva Decroix řekla, že její strana bude ve usilovat o to, aby se do zákoníku práce dostal možnost okamžité výpovědi bez udání důvodu, například s osmiměsíčním odstupným. „Předpokládám, že na tom kolegové budou trvat, ale že to nebudeme schopni prosadit koaličně,“ uvedla Decroix při setkání s novináři.