Lidovci válčí s ODS. Dokud budou ve vládě, nedovolí výpověď bez důvodu

Ministr financí Zbyněk Stanjura se nechal slyšet, že do novelizace zákoníku práce patří mimo jiné i možnost okamžité výpovědi bez udání důvodu. Odstupné by podle něj mělo činit šest až osm měsíčních platů.

Koaliční lidovecký partner a ministr zemědělství Marian Jurečka však oponuje, že to součástí novely v žádném případě nebude a následně představil návrh zákoníku, v kterém se tato možnost nevyskytovala.

Podobný názor na to má i lidovec a člen sněmovního rozpočtového výboru Michael Kohajda. „Jedna věc je to, co řekne ministr Stanjura na svém sjezdu, ale realita je taková, že dokud lidovci budou ve vládě, tak výpověď bez udání důvodu v zákoníku práce prostě nebude,“ tvrdí.

Podle první místopředsedkyně sněmovního klubu a nové místopředsedkyně ODS Evy Decroix se debatuje o možnosti rozšířit chystané změny o okamžitou výpověď s odstupným napříč Sněmovnou. Místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová ale jakoukoli debatu o podpoře této možnosti popřela.

„U nás žádná podpora hledána nebyla a ani nalezena nebude, neboť jsme proti tomu. Nerozumím argumentům, že by to mělo rozpohybovat pracovní trh. Máme nejnižší nezaměstnanost z EU. Doplatily by na to maminky s často nemocnými dětmi, nebo třeba pracující studenti,“ míní stínová ministryně financí.

Stanjura však tvrdí, že je novela je výhodná pro obě strany. „V okamžiku, kdy ta výpovědní lhůta zaměstnanci běží, nemůžete legitimně očekávat, že ten člověk bude pracovat na sto procent. A obráceně, když člověk dostane zajímavou nabídku a je časově vázaná, tak ji nemůže přijmout.“ argumentuje Stanjura.