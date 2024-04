Michailidu žádá legalizaci konopí. Mít z Prahy Amsterdam nechci, říká Frydrych

„Nikdo nestojíme o to, aby se z Prahy stal nějaký nový Amsterdam,“ říká Jakub Frydrych, ředitel Národní protidrogové centrály. Podle Jany Michailidu ale nic takového nehrozí. Legalizace konopí by naopak podle ní mohla přinést do státního rozpočtu miliardy korun.

Češi jsou zahrádkáři

„Myslíme si, že látky, které vykazují nízkou společenskou škodlivost, by svou dostupností na komerčním trhu mohly při relevantním zdanění přinést do státního rozpočtu požadované peníze, a to i na dlouhodobě podfinancovanou síť adiktologických a preventivních služeb. Právě tam zoufale chybějí peníze,“ říká Michailidu.

„Češi jsou zahrádkáři,“ oponuje Frydrych. „My máme těžiště vykrývání vnitřní poptávky významně postavené na malopěstitelích. Dokonce i s odrazem trestněprávních dat. 65 % odhalených pěstíren pěstují méně než 50 rostlin. Má to téměř komunitní charakter. Samopěstitele nebude snadné zdanit.“

Podle Michailidu ale existují zahraniční modely, kde je možné se inspirovat. „My se podstatně inspirujeme Německem. Co budeme navrhovat v blízké budoucnosti, to vypadá velmi podobně.“

„Chtěli bychom tedy, aby bylo legalizováno samopěstování konopí a aby byly dostupné i společenské kluby. Do konce března se o tom chceme na vládní úrovni bavit, protože už existuje paragrafové znění. A uvidíme, jak se na to vláda bude tvářit,“ míní Michailidu.

„Na druhou stranu třeba ve Spojených státech vidíme nějaká rizika v tom, kdy se tam zvýšil počet dopravních nehod pod vlivem konopí. Pak máme státy, kde regulace nepřinesla kýžené efekty z hlediska omezení ilegálního trhu, to je třeba Uruguay,“ připouští Michailidu.

„Ale pak máme naopak státy, kde se nám regulace mnohem více líbí. To je třeba Kanada, kde je velkou prioritou veřejné zdraví a ochrana dětí a mládeže. Do regulace tam byly zapojeny i informační kampaně a my tam můžeme sledovat zvýšení informovanosti mládeže o rizicích konopí,“ doplňuje Michailidu.

Nesouhlasíme s konopnými kluby

„Náš právní názor je velmi konstantní, dlouhodobý,“ navazuje Jakub Frydrych. „Není problém s pojmem samopěstování a držení pro vlastní potřebu, tam je určitě prostor na to něco měnit a bude to souladné s našimi mezinárodními závazky. Ale domníváme se, že konopné kluby a velkoobchod a maloobchod jsou za hranicemi našich mezinárodních závazků a všech legislativních parametrů.“

V tom vidí hlavní rozpor v rámci legislativního procesu i Jana Michailidu. V rámci vládní koalice je podle ní proto třeba vnímat zejména požadavky politiků KDU-ČSL, kteří nechtějí zklamat své voliče. „Ale i tam je to otázka solidarity, protože ne každý si může pěstovat konopí sám. Máme tady spoustu lidí, kteří se konopím samoléčí, to jsou často lidé, kteří jsou v důchodovém věku.“

Právě pro tyto lidi, kteří žijí v bytě a nemohou si pěstovat konopí sami, by mohly být podle ní kluby jednou z variant, jak si konopí obstarat. „Jinak těmto lidem cestu zavřeme, a to nechceme. My chceme, aby tito lidé mohli tuto možnost přenést na někoho, kdo za ně konopí vypěstuje.“

Nejsem pro samoléčbu

„Já se v první řadě necítím odborně kompetentní v tom, do jaké míry by měla být připuštěna samoléčba čímkoliv. Tuto debatu jsme vedli už v roce 2012 a tehdy jsme si jasně řekli zejména hlasy odborných lékařských společností, že něco jako samoléčba konopím a produkty z něj má svoje rizika. A ti lékaři hovořili o tom, že ta rizika jsou vyšší než benefity,“ uvádí Frydrych.

Proto by byl v procesu legalizace opatrný Upozornil přitom, že i v zemích, kde byla legalizace schválena, nebyla vždy drtivá podpora veřejnosti. „Když se podívám na legalizaci v Německu a přijetí veřejností, tak to bylo těsné jako brexitový poměr. Navíc dvanáct spolkových států bylo proti legalizaci. Z šestnácti mi to nepřijde úplně málo,“ myslí si Frydrych.

A co Vietnamci? Nestojí za nelegálními pěstírnami konopí v ČR? „Rozhodně už to dnes neplatí. Tak tomu bylo třeba v letech 2012 až 2015. To byl nástup kriminálních skupin osob původem z Vietnamu, kdy přišel nejprve kapitál ze zemí, kde jsou velké vietnamské diaspory, jako je Norsko, Velká Británie, Kanada, a následně přišly technologie pro pěstování rostlin pod umělým osvětlením.“

„Následně se ale přeorientovali na nelegální produkci metamfetaminu. Konopí už neprodukují,“ uzavírá Frydrych.

Čemu tedy pomůže legalizace konopí v ČR? Proč vlastně vláda před pár dny zakázala prodej látky HHC? A ovlivní nějak brzká legalizace konopí v Německu český trh? I o tom se diskutovalo v duelu Rozstřelu.