Buď vysaďte nové stromy, nebo zaplaťte až půl miliardy, dozví se developeři

Pokud nebude možné vysadit nové stromy ve městě do kilometru od pokácených, zaplatí developeři zhruba 550 milionů korun ročně obcím, aby se o náhradní výsadbu v jiné lokalitě postaraly samy. Navrhuje to ministerstvo životního prostředí (MŽP) v novele zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou v polovině dubna poslalo do meziresortního připomínkového řízení.