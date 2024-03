Švédské Versailles jsou na prodej. Královská usedlost je jako z filmu

Loviselund prodává Niklas Davidsson, který na něj poprvé narazil, když v 90. letech minulého století hledal dům ve Stockholmu. Jako dovozce vína ocenil, že se nemovitosti nacházely blízko centra Stockholmu. Čtyřhektarové panství koupil v roce 1995, teprve později zjistil, že ho dostala jako svatební dar královna Lovisa Ulrika při sňatku s Adolfem Fredrikem v roce 1744.

Skoro jako Versailles

„Tato oblast je jako švédské Versailles, je opravdu nádherná, na rozdíl od Versailles ale vůbec není okázalá. Působí tradičně,“ řekl Davidsson agentuře Bloomberg. „Vzhledem k tomu, že do areálu královského paláce je to pět minut chůze, není neobvyklé, že se svou ženou vídám krále venčit psy,“ dodává.

„V létě zde svítí slunce téměř celý den a já pracuji dole u přístavu,“ vysvětluje Davidsson. „Mám dvě děti a jezdíme na vodních lyžích, vodních skútrech a plaveme. Jsme pořád u vody,“ říká. K jeho panství patří také park s 800 let starými duby a sad s jabloněmi, hrušněmi a třešněmi.

Téměř třicet let po koupi Loviselundu jej Davidsson nabídl Henriku Flintovi ze Skeppsholmen Sotheby’s International Realty za 120 milionů švédských korun, tedy zhruba 266 milionů Kč. Budoucí majitel získá 14 ložnic rozmístěných ve třech samostatně stojících domech – původním panském domě z roku 1700, přestavěném hostinci původně až z roku 1682 a moderní rezidenci, kterou Davidsson přistavěl v roce 2000.

Dohromady představují celkem 1 292 metrů čtverečních obytné plochy. K dispozici je také pavilon u jezera se soukromým přístavištěm a garáž pro osm aut, v níž nynější majitel skladuje svůj člun, vodní lyže a sekačku na trávu.

Nyní je ale čas se posunout. Po práci ve vinařském byznysu by si Davidsson s manželkou rád koupil malou vinici v Itálii nebo ve Francii. „Vždycky to byl náš sen,“ rozplývá se.

Hlavní panské sídlo z osmnáctého století má máslově žlutou omítku, šikmou střechu a 594 metrů čtverečních obytné plochy. Při vstupu hosty uvítá impozantní kamenné schodiště. V přízemním salonu jsou na stropě původní malby a bílý mramorový krb. Zde rodina slaví Vánoce.

Davidsson ji přirovnává k domu ve filmu Ingmara Bergmana Fanny a Alexandr z roku 1982. V domě je pět ložnic včetně hlavní ložnice s šatnou. Podkroví ve třetím patře má odhalené dřevěné trámy a sloužilo jako konferenční prostor pro pracovní schůzky. V suterénu jsou dva sklepy, jeden na potraviny, druhý na víno.

Z úplných začátků ke královskému panství

„Téměř 300 let staré sídlo bylo vždy velkolepé,“ říká Davidsson. Když ho koupil, potřebovalo velkou opravu. Rozsáhlá a nákladná rekonstrukce trvala zhruba pět let. Cílem bylo zachovat původní designové prvky a zároveň přidat moderní.

„Předělali jsme střechu, elektřinu a vodovodní potrubí. Zavedli jsme topení, izolaci a podlahové vytápění,“ říká majitel. Kolik celková rekonstrukce stála ale sdělit nechce.

Druhým domem na pozemku je Wärdshuset. Rekonstrukce v budově proběhla podobně, aktuálně jsou zde moderní rozvody a podlahové vytápění, které je nepostradatelné během dlouhých švédských zim.

„V roce 1600 to byl hotel a je to vlastně nejstarší stojící nemovitost v celé této oblasti. V kuchyni jsou litinová kamna na dřevo a všechny původní dřevěné podlahy jsou krásně zachovalé. Wärdshuset má pět ložnic a celkem 292 metrů čtverečních prostoru, což je ideální pro hosty,“ poznamenává Davidsson.

Třetí dům, moderní jednotka, kterou Davidsson nazývá Stable Building, přibyl v roce 2000. Královský architekt Ove Hidemark naplánoval příbytek se čtyřmi ložnicemi, 418 metry čtverečními, šestimetrovými stropy a výhledem na jezero Mälaren. Terasy orientované na východ a západ poskytují unikátní pohled na vycházející a zapadající slunce.

Všechny tři domy směřují k jezeru, u něhož se v rozsáhlém pavilonu nachází ložnice pro hosty a přístaviště. Dále je zde venkovní bar a spousta míst k sezení. Do centra Stockholmu pouhých patnáct minut lodí.

Pokud jde o potenciální kupce, představuje si Davidsson společenskou rodinu nebo podnikatele, který rád využije čtyřakrový pozemek k pořádání letních večírků u jezera, jako to dělal on sám. „Je to prostě nejlepší místo pro večírek, nic se mu nevyrovná.“