Rusům se zavře poslední brána do Evropy. Už je k nám nepustíme, rozhodlo Norsko

Norsko uzavře svou hranici pro ruské turisty, a to s platností od 29. května. Reaguje tím na pokračující ruskou agresi vůči Ukrajině. Rusům se tak zavře poslední pozemní hraniční přechod do Evropy. Vycestovat do skandinávské země za rodinou, prací nebo studiem ale mohou stále.