Rusko chce milionové odškodné za výlety sobů. Norsko raději opraví plot

Norsko zahájilo práci na obnově zchátralého plotu na hranici s Ruskem, aby zabránilo sobům vydávat se do sousední země. Výlety sobů do Ruska přicházejí Oslo draho. Moskva totiž po Norsku požaduje odškodné za to, že sobi spásají vegetaci v ruském národním parku.