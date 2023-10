Norské městečko rozčiluje chování Rusů. U pomníku se strhla bitva věnců

S odkazem na vysílání norské veřejnoprávní stanice NRK o tom napsala agentura AP.

Starosta města Magnus Maeland odložil ruský věnec rozzlobeně stranou, přihlížející žena, podle NRK ruské národnosti, jej ale vzápětí vrátila zpět.

„Takhle se tu lidé nechovají,“ řekl Maeland stanici NRK. „Každý by měl mít možnost položit květiny k památníku, ale ne přes oficiální obecní věnec,“ dodal.

Consulate General of Russia in Kirkenes @rusgkkirkenes ⭐️25. oktober 2023 ble det avholdt en seremoni i Kirkenes i anledning av 79-årsjubileet for frigjøringen av Nord-Norge fra nazistiske okkupanter. Russlands Generalkonsul i Kirkenes Nikolay Konygin holdt tale og la ned kranser til Frigjøringsmonumentet i Kirkenes. https://t.co/SKpZs3dFRQ oblíbit odpovědět

Několik obyvatel města, které leží pouhých sedm kilometrů od hranic s Ruskem, už před slavnostním pokládáním věnců vyzvalo místní zástupce Ruské federace, aby se obřadu raději neúčastnili.

Místní historici Marit Bjerkengová a Harald Sunde v názorovém sloupku minulý týden napsali, že „oficiální představitelé Ruska by neměli pořádat žádné vzpomínkové akce ani vystupovat u památníků na norské půdě“, protože by to podle nich bylo vnímáno jako „urážka Norska, Ukrajiny a obětí války ve všech zemích“.

Kirkenes si každoročně 25. října připomíná osvobození města za druhé světové války Rudou armádou. Norsko za druhé světové války okupovalo nacistické Německo. V roce 2019, u příležitosti 75. výročí osvobození, položil k pomníku věnec ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, který tu stál po boku svého norského protějšku.

Nikolaj Konygin, šéf ruského generálního konzulátu v Kirkenesu, v němž působí tři diplomaté, se k věci bezprostředně nevyjádřil.

Mezi Norskem a Ruskem, které sdílejí téměř 200 kilometrů dlouhou hranici, v současnosti panuje značné napětí. Kirkenes je největším městem v regionu u hranic s Ruskem.

Konygin pronesl projev u válečného památníku už minulou sobotu. Podle internetového portálu Barents Observer si jeho slova přijeli poslechnout lidé z nedalekého ruského pohraničního města Nikel, zatímco obyvatelé Kirkenesu se k němu mlčky otáčeli zády. Místní mimoto ještě před jeho příchodem položili k pomníku věnec s nápisem: „Našim ukrajinským hrdinům z let 1944 a 2022“.