Zaorálkovi vadí, že kulturní akce mají být umožněny jen s PCR testy

Ministr kultury se ohradil pro podmínky pro uvolňování, které dostal od ministerstva zdravotnictví.

Využívání PCR testů by podle Zaorálka bylo možné v případě, že by i PCR byly lidem hrazeny ze zdravotního pojištění. Nyní si za PCR test člověk zaplatí zhruba patnáct stovek v případě, že ho potřebuje, když chce cestovat do zahraničí. PCR je plně hrazen ze zdravotního pojištění jen v případě, že je člověk testován při důvodném podezření na covid-19,

Argumentuje, že v jiných zemích jako je Německo, Rakousko či Francie nastaveny podmínky pro kulturu nesrovnatelně vstřícnější.

Aktualizujeme.