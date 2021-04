Zeman podpořil otevření obchodů a PCR testy ve školách, řekl šéf Pirátů

Vláda bude jednat ve čtvrtek na mimořádné schůzi o možnosti, že by se všechny obchody otevřely od pondělí 3. května.

Již minulý týden se shodla, že klesne-li počet nakažených koronavirem pod 100 na 100 tisíc obyvatel, od 3. května otevře veškerý maloobchod i venkovní trhy. V regionech, kde bude splněna epidemiologická podmínka, se mají otevřít i galerie, muzea a památky, ale bez skupinových prohlídek.



V pondělí ministr zdravotnictví Petr Arenberger mluvil nejprve o tom, že hranice sta případů koronaviru na sto tisíc obyvatel týdně podle něj nebude nejspíš dosažena už v pondělí 3. května, ale až ke konci příštího týdne. Po jednání vlády ale připustil, že klíčový bude trend.

„Já jsem optimista, ale vzhledem k tomu, že ta incidence klesá, tak se také i oplošťuje ta křivka toho postupného pádu, čili už nevidíme nějaká vysloveně dramatická čísla, která by ubývala každým dnem, ale spíš je tam nějaký postupný pokles,“ řekl v pondělí po jednání vlády Arenberger. „Nemůžeme si dovolit nějakou chybu a zopakovat to, jak se už vlastně dvakrát tady nám nepodařilo rozjet to rozvolňování tak, aby to bylo bezpečné,“ prohlásil.



Podle čísel, která byla zveřejněna ve středu, přibylo v úterý 3 229 nakažených. Menší přírůstek nových případů zaznamenalo ministerstvo zdravotnictví naposledy loni 29. září. Za posledních 7 dní eviduje resort 151 nakažených na 100 tisíc obyvatel.



„Blížíme se stavu, kdy epidemii zabrzdíme, a v tu chvíli kobercový nálet v opatřeních přestává ztrácet smysl,“ řekl ve středu poslancům zdravotního výboru ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. On i Arenberger mluvili před poslanci o tom, že reprodukční číslo je ve všech krajích pod úrovní jedna, přičemž nejlepší je situace v Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji, zatímco relativně nejhorší je situace ve Zlínském kraji.