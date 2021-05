Babiš: Od středy se budou moci registrovat lidé nad 50 let, od června všichni

Od středy 5. května se budou moci registrovat k očkování proti covid-19 lidé nad 50 let, oznámil ve svém pravidelném shrnutí týdne Čau, lidi premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Doufá také, že od začátku června by se mohli registrovat k očkování všichni lidé starší šestnácti let.