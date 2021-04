Vláda určí, kde se vrátí 3. května další děti do škol a zda otevřou obchody

Už nyní je jisté, že se od 3. května vrátí do škol žáci druhého stupně Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger ve středu při jednání zdravotního výboru poslancům řekl, že by se od pondělí mohli vrátit do škol i žáci v Praze, ve Středočeském kraji a vývojem čísel nákazy se jim blíží i Liberecký kraj. Žáci druhého kraje se přitom do škol vrátí podle rotačního principu, kdy se třídy po týdnu střídají při distanční výuce.

Vláda také posoudí, zda by se děti mohly s testem ze školy účastnit kroužků a dalších volnočasových aktivit.



Ministři budou také řešit zajištění antigenních testů pro školáky poté, co stát musel kvůli nesplnění podmínek zrušit tendr na dodání víc než pět a půl milionu testů pro školy.



V krajích, kde se od pondělí vrátí do škol žáci druhého stupně, budou moci zpět i všechny děti do mateřských škol , a to i bez roušek a testů.

Není jasné, zda se již 3. května otevřou obchody

Velkou otázkou je, jak se vláda postaví k otevření obchodů. Dříve naznačila, že by to mohlo být také 3. května, ale podle pro vládu klíčového ukazatele počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel se Česko pod hranici 100 na 100 obyvatel dostane zřejmě až koncem příštího týdne.

„Já jsem optimista, ale vzhledem k tomu, že ta incidence klesá, tak se také i oplošťuje ta křivka toho postupného pádu, čili už nevidíme nějaká vysloveně dramatická čísla, která by ubývala každým dnem, ale spíš je tam nějaký postupný pokles,“ řekl v pondělí po jednání vlády Arenberger. „Nemůžeme si dovolit nějakou chybu a zopakovat to, jak se už vlastně dvakrát tady nám nepodařilo rozjet to rozvolňování tak, aby to bylo bezpečné,“ prohlásil také ministr.



Otevření maloobchodů podpořil ve středu podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše prezident Miloš Zeman. „Pan prezident si myslí, že maloobchody by měly být otevřeny. Samozřejmě za splnění hygienických podmínek, které odpovídají současné covidové situaci,“ řekl šéf Pirátů po jednání na Hradě.



Od 3. května se v každém případě po několika měsících v celé republice otevřou kadeřnictví, kosmetické salony, pedikúry a manikúry, masáže a další podobné služby, podmínkou bude test či to, že je člověk očkován nebo v posledních 90 dnech prodělal covid-19



Do konce dubna je podle vicepremiéra Karla Havlíčka třeba rozhodnout o pokračování testování ve firmách. Ministr Arenberger ve středu uvedl, že ve školách i firmách se bude testovat na covid-19 nejméně do konce května.