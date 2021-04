Ukončeme testování ve školách i firmách v závěru května, zazněl návrh

Je tedy pravděpodobné, že by kabinet mohl návrh posoudit na čtvrtečním jednání. Problémem pro kontrolu viru ve školách je nepodařený tendr na testy do škol, kterým bez nového nákupu vystačí testy do konce příštího týdne.

„My nic nenavrhujeme, pouze se vedla diskuse na Ústředním krizovém štábu, pokud bude nějaký návrh, musí s ním přijít ministerstvo zdravotnictví,“ napsal Hamáček po jednání štábu.

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) v pondělí oznámila zrušení tendru na 5,6 milionu antigenních testů do škol. Ani jeden ze čtyř zájemců nesplnil zadávací podmínky. Správa nyní ve skladech nemá pro školy žádné další zásoby antigenních testů na covid-19.

Novou zakázku zatím nevypsala. Hejtmani odmítli to, aby stát nechal nákup testů na nich jako zřizovatelích. Podle šéfa Asociace krajů Martina Kuby (ODS) je „naprosto iluzorní, že kraje a školy teď budou narychlo soutěžit desítky tisíc testů“.

Jste pro skoncování s testování vzhledem k vývoji epidemie? celkem hlasů: 194 Ne 28 Ano a hned 139 Ano, koncem května 27

Nyní se děti z prvního stupně základních škol, které chodí do školy v rotačním systému od 12. dubna, testují ve škole dvakrát týdně antigenním testem. Ministerstvo zdravotnictví mluví o možnosti nejdřív od června začít přecházet na citlivější PCR testy. Za první týden bylo pozitivních 302 z asi 610.000 testů u dětí ve školách, tedy asi 0,6 promile.

Podle Havlíčkova vyjádření po pondělním jednání vládní rady pro zdravotní rizika se pro firmy s testováním počítá do konce května a bude se diskutovat nad tím, jestli se bude pokračovat ještě v červnu a dále.

Povinně testovat zaměstnance musely začít jako první podniky nad 250 zaměstnanců, které měly za úkol první kolo testů dokončit do 12. března. Postupně kabinet závazné testy zavedl i v nejmenších firmách, u živnostníků a ve veřejném sektoru. Lidé, kteří docházejí do firem, se musejí testovat jednou týdně. Testům se nemusejí podrobovat lidé pracující z domova, očkování a ti, kteří v posledních 90 dnech prodělali nemoc covid-19.

Podíl pozitivních záchytů koronaviru ve firmách se podle průzkumů Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP) postupně snižuje, od začátku března do půlky dubna klesl z 0,77 procenta na 0,17 procenta. SP minulý týden upozornil na to, že 99 procent podniků chce vědět, jak dlouho povinné testování ještě potrvá a zda na něj budou muset vyčlenit finanční a personální kapacity. Podniky mohou na test čerpat 60 korun z veřejného zdravotního pojištění, maximálně si ale mohou nárokovat čtyři testy na zaměstnance za měsíc.