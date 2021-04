Zahrádky bych otevřel, jsou bezpečnější než fronty u okének, říká Prymula

„Když se podíváme okolo restaurací, které mají výdejová okénka, tak se tam během dne nakupí velké množství lidí. A myslím si, že jsou v těsnějším kontaktu, než by byli na zahrádkách,“ objasnil pro iDNES.cz Prymula důvod, proč by zahrádky za dodržení přísných hygienických opatření otevřel.

Jejich otevírací doba by se však podle něj musela upravit. „Určitě by to nemohlo být v bezbřehém režimu, že by se povolilo otevření nonstop. Zahrádky by mohly mít otevřeno například v době, kdy jsou otevřené i ostatní obchody a provozy,“ doplnil.

Pokud by rozhodnutí bylo na Prymulovi, restauracím by povolil otevřít zahrádky od poloviny května. Kvůli teplému počasí se totiž u výdejových okének hromadí v posledních dnech stále více lidí. Podle Prymuly to představuje větší riziko, než kdyby byli lidé usazeni u stolů s rozestupy.



Po otevření zahrádek volají také restauratéři, kteří připomínají, že se o víkendu otevřely v Itálii a Maďarsku, v pondělí také na Slovensku. Otevřené podniky má také většina Španělska nebo Velké Británie.

„Otevření zahrádek může epidemiologické situaci paradoxně pomoci více, než když zůstanou zavřené. Stačí se podívat do parků, na náplavky nebo cyklostezky. Lidé se sdružují i přes zákazy. Pak je tu ještě ekonomický důvod. Celou řadu hospod, které jsou už téměř na mizině, to může zachránit,“ vysvětlila v rozhovoru pro iDNES.cz výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová.



Se zahrádkami se zatím nepočítá

Ministerstvo zdravotnictví však žádnou výjimku pro zahrádky neplánuje. „S otevřením zahrádek se v současnosti počítá tak, jak je uvedeno v plánu obnovování,“ napsala iDNES.cz mluvčí resortu Jana Schillerová.

Podle vládního plánu rozvolnění se mají otevřít až ve „čtvrtém balíčku“ opatření spolu spolu s hotely, hrady či vnitřními sportovišti. Jejich rozvolnění vláda podmiňuje tím, že se v celém Česku za poslední týden prokáže v přepočtu na 100 tisíc obyvatel méně než 75 případů.

V současnosti je však v zemi 163 nakažených za sedm dní na sto tisíc obyvatel. To komplikuje i plány na chystané otevření obchodů 3. května, což vláda podmínila tím, že se za poslední týden prokáže v přepočtu na 100 tisíc obyvatel méně než 100 případů. Tato hranici však podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera nebude nejspíš dosažena už v pondělí 3. května, ale až ke konci příštího týdne.



Arenberger proto zatím potvrdil jen otevření vybraných služeb. „Služby budou celorepublikové, ale pokud bude v té době incidence 100 na sto tisíc obyvatel, tak bychom mohli otevřít i zbytek obchodů, což je nějakých 24 procent prodejní plochy,“ vysvětlil ministr. V pondělí se podle něj pravidla nastaví, ve čtvrtek je na dalším jednání vláda potvrdí.



Roušky a respirátory i v létě

Češi podle Arenbergera roušky a respirátory hned tak neodloží. „Obávám se, že ve vnitřních prostorách si budeme muset zvyknout, že roušky a respirátory budou našimi průvodci,“ uvedl ministr pro Blesk.cz. „Léto budeme muset strávit s ochranou úst a nosu v nějaké formě,“ podotkl s tím, že ochranné pomůcky se budou nosit i s ohledem na mutace.



„Covid tady s námi zůstane jako nová paralelní viróza typu chřipky. Musíme s ní pracovat. Bude pokračovat očkování a přeočkování pravděpodobně každým rokem,“ tvrdí Arenberger.



Příchodu nakažlivějších mutací viru podle něj nelze zcela zabránit. „Dříve nebo později se sem dostanou, ale musíme tu dobu co nejvíce oddálit, abychom měli rezervu na očkování a něco o té mutaci věděli,“ řekl s odkazem na indickou a brazilskou mutaci koronaviru.