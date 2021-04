Tento týden můžeme dosáhnout sta tisíc očkování za den, míní Arenberger

„Je to velká rychlost, hodně práce, ale jsem na práci zvyklý a zásadně mě to nevyděsilo,“ zhodnotil Arenberger pro Blesk tři týdny ve funkci s tím, že zatím jde všechno podle jeho plánu, včetně spolupráce s vakcinology a epidemiology. „Virus my neovlivníme, on ovlivňuje nás, podle toho se musíme řídit,“ dodal.



Epidemická situace je podle něj nyní velmi dobrá a čísla klesají ve všech krajích. „Doufáme, že dosáhneme magické hranice sto nakažených na sto tisíc obyvatel v sedmidenním klouzavém průměru,“ řekl s tím, že některé kraje už toho dosáhly. Pokud klesne počet nakažených na tuto hranici, chce vláda od 3. května za určitých podmínek otevřít veškerý maloobchod i venkovní trhy.

Některé nemocnice se již vrací k neakutní péči. „Záleží na provozu jednotlivých zařízení, některá nemají zátěž tak velkou a uvolňují se jednotky intenzivní péče,“ okomentoval. Nyní je podle něj vhodná doba, aby pracoviště začala najíždět na běžný režim. Konstatuje však, že to nejde ze dne na den.

Ambiciózní plán premiéra Andreje Babiše, že se v dubnu bude očkovat sto tisíc lidí denně, se zatím nenaplnil. Arenberger to však vidí optimisticky v souvislosti s dodávkou očkovacích látek a nevyloučil, že by se tak ještě tento týden mohlo stát.

Arenberger mluvil také o očkování pro skupiny lidí ve věku 55 a více let, které chce v pondělí Babiš navrhnout Radě pro zdravotní rizika. Dobrá situace je pro to podle něj například v Karlovarském kraji. Delší čekací doby jsou podle něj v Praze. Někde také čekají skupiny starších občanů. „Dnes otevíráme další očkovací centrum ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady,“ doplnil.

Prodloužila se také doba mezi první a druhou dávkou, takže podle něj bude přibývat více naočkovaných první dávkou, čímž se přiblížíme k parametrům Evropské unie. „Co se týče proočkování 70 procent populace, pokud sem budou kontinuálně přicházet nasmlouvané dávky, měli bychom mít takto proočkováno do konce prázdnin,“ řekl.

Do konce června chce také doregistrovat zájemce 40 let a více. „Předpokládám, že o prázdninách nebudeme dělat zásadní věkovou hranici,“ dodal. Očkování by mohlo být rozděleno po několika dnech, aby se nezahltil systém.

Léto strávíme s rouškami

„Covid tady s námi zůstane jako nová paralelní viróza typu chřipky. Musíme s ní paralelně pracovat. Bude pokračovat očkování, přeočkování pravděpodobně každým rokem. Máme na to pracovní skupinu, ta bude přeočkování posuzovat,“ informoval dále. Virus má tendenci mutovat, takže vakcíny se budou muset modifikovat podle struktury viru.



S tím souvisí mutace viru, které se sem budou dostávat. Arenberger zmínil například britskou, indickou či brazilskou mutaci: „Dříve nebo později se sem dostane, ale musíme tu dobu co nejvíce oddálit, abychom měli rezervu na očkování a něco o té mutaci věděli.“

„Naprosto teoreticky by se mohlo stát cokoliv,“ řekl s tím, že v Indii se nákaza tolik nerozběhla jen proto, že by tam byla nová mutace. Připomněl, že se slavily svátky, což mohlo vést k většímu rozšíření.

„Budeme se snažit probírat možnost, aby se na veřejnosti nosily roušky jen v rizikových situacích. Jinak se obávám, že ve vnitřních prostorách si budeme muset zvyknout, že roušky a respirátory budou našimi průvodci,“ uvedl. „Léto budeme muset strávit s ochranou úst a nosu v nějaké formě,“ podotkl s tím, že ochranné pomůcky se budou nosit i s ohledem na mutace.

Pro Sputnik chybí dostatečná dokumentace

„Snažíme se sem dostat tolik očkovacích látek, kolik bude potřeba,“ podotkl. „S ohledem na to, že se pořád očkuje s registrovanými vakcínami, pochopitelně tlak veřejnosti, abychom očkovali vším, co je k dispozici, už není tak velký,“ okomentoval s ohledem na průzkum, podle kterého byl o vakcínu mezi občany zájem.



„Není to rusofilismus, ale pragmatické řešení situace očkování a posunutí se dál do bezpečné zóny, co se týče rozšíření viru,“ míní. „Myslím, že v této situaci je to politicky složitá záležitost. Na druhou stranu jsme prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) požádali o dokumentaci,“ konstatoval dále s tím, že v současné době však dokumentace pro seriózní rozhodnutí není dostatečná. Chybí potvrzení správné výrobní praxe – přesně nevíme, v kterém provozu se vakcína vyrábí a zda jsou tyto provozy certifikovány podle evropských standardů.



Že Sputnik V není ve hře, podle něj nesouvisí s výbuchem muničního skladu ve Vrběticích, ale právě zmíněnou nedostatečnou dokumentací. „Vzhledem k různým tlakům, které na mě jsou, na jedné straně, abych to sem dovezl, na druhé straně, abych to sem nedovážel, bych se o tom raději nebavil,“ konstatoval. V nejbližší době však podle něj souhlas s dovozem a aplikací není na stole.