Kadeřnictví mají nával, zmatek do termínů vnáší nejistota kolem testů

„Spustila jsem rezervační systém dnes ráno a během dvou hodin jsem měla asi 20 termínů obsazených. Mám malé dítě, pracuji tři dny v týdnu. Volné termíny jsem spustila jen na květen a červen a květen je už skoro zaplněný,“ řekla Pavla Flégl, která má kadeřnictví v centru Hradce Králové. Od března loňského roku, kdy se v ČR pandemie projevila, měla zavřeno dohromady asi deset měsíců. „Nemít manžela, nemít podporu, tak bych to už vzdala,“ dodala.

Kadeřnictví budou fungovat za dodržování přísných hygienických pravidel a dalších opatření. Obsluhovat budou moci například vždy jen jednoho zákazníka. Ti budou mít povinnost se prokázat negativním testem na covid-19, očkováním, nebo musí doložit prodělání nemoci. Mezi některými kadeřnicemi nadále panuje nejistota kvůli testům.

Podle testu zákazníci přijdou

Původně vláda rozhodla o tom, že povinný bude pouze profesionální test z odběrového místa. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger v úterý večer na twitteru ale uvedl, že v kadeřnictví bude nakonec stačit i test ze zaměstnání či školy. „Je to přijatelná alternativa testů z odběrových míst. Po zasedání vlády ve čtvrtek představím tento systém podrobněji,“ řekl.



„Termíny se rychle plní, ale klienti říkají, že ještě zavolají právě kvůli testům. Pokud nebudou stačit výsledky od zaměstnavatelů, tak se jim jednak stříhání prodraží a také je to pro ně časově náročnější. Navíc volné termíny odběrových míst ne vždycky korespondují s těmi našimi,“ řekla iDNES.cz Tereza Krátká z pražského kadeřnictví.



Právě s „extra“ testy mají lidé největší problém i podle královéhradecké kadeřnice Pavlíny Kubcové, i když je zájem ze strany zákazníků veliký.



„Lidé nejsou ochotni se extra nechat testovat kvůli ostříhání vlasů, to by pak rezervaci zrušili. Lidé přijdou, když budou platit testy ze školy či zaměstnání. Lidé to budou řešit až podle toho, jak se ve čtvrtek rozhodne,“ řekla královéhradecká kadeřnice Pavlína Kubcová.

Termíny psích salonů se plnily dopředu

O něco lépe jsou na tom psí salony, některé fungují v omezeném režimu. Majitel dosud předával zvíře k ostříhání venku aniž by do provozovny mohl vstoupit. V současné době se salony připravují na obnovení plného provozu od pondělí 3. května. Kalendář se plnil už před týdnem.

„Když se o tom začalo mluvit, volali nám stálí zákazníci, aby psa objednali. Většinou tu s ním zůstávají, takže by se termín maximálně zrušil a stříhání bychom přeobjednali. V tuto dobu jsme měli vždycky poměrně plno a stříhali jsme už pár týdnů, takže jsme v podstatě ‚ve skluzu‘. Teď už si zákazníci na volný termín počkají dlouho,“ říká Petra Svobodová z pražského psího salonu.



Podobně jsou na tom i další salony. Plné diáře mají salony ve velkých městech i na měsíce dopředu. „Termíny v salonu máme na čtvrt roku úplně obsazené, což není běžné,” řekl majitel královéhradecké veterinární kliniky a psího salonu ZooVET Václav Bartoš. Salon funguje v prostorách kliniky.

„Máme tu výhodu, že psí salon máme součástí kliniky, není to, co nás živí. Dovedu si ale představit, že pro toho, kdo má psí salon jako hlavní příjem, to mohl být problém,” dodal Bartoš.