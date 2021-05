Poslanci projednají skandál kolem Hamáčkovy chystané cesty do Moskvy

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek uvedl, že poslanci vládního hnutí podpoří, aby Sněmovna v úterý jednala o kauze údajného handlu, který podle Seznamu Zprávy plánoval ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček v souvislosti s plánovanou cestou do Moskvy.

„Mě ten článek šokoval, obsahuje řadu spekulací a lží,“ řekl Hamáček. Označil to za nejtěžší chvíli svého dosavadního života.



Podle politiků opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) by měl ministr vnitra odstoupit. „V případě, že se to ukáže pravdivé, mělo by to vést k rezignaci Jana Hamáčka,“ řekl i šéf hnutí STAN Vít Rakušan.

A vysvětlovat by to ve Sněmovně měl šéf ČSSD i podle ministryně financí za ANO Aleny Schillerové, která řekla, že bude Hamáčkovo vysvětlení pečlivě poslouchat.

Z vystoupení politiků před pokračováním schůze Sněmovny vyplynulo, že kauzu bude Sněmovna v úterý probírat na veřejnosti uzavřeném jednání, kterého by se mohli účastnit i zástupci tajných služeb. Na začátku úterního jednání to navrhl šéf lidovců Marian Jurečka.

Podle Seznamu, který svou zprávu staví výhradně na nejmenovaných zdrojích, se možnost, s níž chtěl Hamáček do Moskvy jet, projednávala ve čtvrtek 15. dubna večer v kanceláři ministra vnitra za účasti představitelů tajných služeb.

Bylo jasné, že cesta do Ruska nebude, popsal schůzku u Hamáčka nejvyšší státní zástupce

„Dorazil jsem až později, kolem půl desáté večer. V době, kdy jsem na schůzku dorazil, bylo jasné, že se žádná cesta do Ruska neuskuteční,“ prohlásil v úterý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který se také schůzky účastnil.



O den později byla cesta do Moskvy zrušena a v sobotu Hamáček s premiérem Andrejem Babišem naopak veřejně oznámili, že za výbuchem ve Vrběticích byli dva důstojníci ruské vojenské tajné služby GRU a že kvůli tomu Česko vyhostí osmnáct lidí z ruské ambasády v Praze napojených na ruské tajné služby.