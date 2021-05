Hamáček údajně chtěl vyměnit Vrbětice za Sputnik. Ať odstoupí, žádá opozice

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

To měl být i skutečný důvod jeho plánované cesty do Moskvy, kde podle jednoho svědectví chtěl výměnou za to obdržet pro Česko milion dávek vakcíny Sputnik V. Podle Seznam zpráv čelí Hamáček podezření, že o účelu cesty do Moskvy nemluvil pravdu – že tedy nešlo o politickou kamufláž před oznámením, že za výbuchy ve Vrběticích může ruská rozvědka.

Hamáček v té době převzal po odvolaném Tomáši Petříčkovi ministerstvo zahraničí a projevil širší mezinárodněpolitické ambice. Naznačil totiž také, že by se v Praze uskutečnil vrcholný politický summit prezidenta USA Joea Bidena a jeho ruského protějšku Vladimira Putina.

Věříte, že Hamáček chystal tento výměnný „obchod“? Ano 1795 Ne 358

I to mělo být zakalkulováno do vrbětického obchodu, tvrdí Seznam zprávy. Sám ministr vnitra, místopředseda vlády a předseda ČSSD Jan Hamáček tvrzení odmítá. Jako pravdivou pak označuje jen informaci, že na ministerstvu vnitra proběhlo několik schůzek s řediteli bezpečnostních složek nebo s českým velvyslancem v Moskvě.

„Článek je postaven na spekulacích a lžích, které žádný z účastníků nepotvrdil a nemohl potvrdit, protože se tak nestalo. Mohu potvrdit, že od 14. 4. proběhlo na MV několik schůzek za účasti ředitelů bezpečnostních složek, nejvyššího státního zástupce a velvyslance ČR v Moskvě,“ napsal Hamáček.

„V žádném okamžiku nebyl předmětem jednání jakýkoliv výměnný obchod s Ruskou federací. Tyto ničím nepodložené spekulace poškozují zájmy České republiky a nahrávají zájmům cizí moci,“ dodal na Twitteru.

Jan Hamáček @jhamacek Jediným tématem schůzek byl dopad kauzy Vrbětice na bezpečnost státu a vztahy mezi Českou republikou a Ruskem, mimo jiné z toho důvodu, že média měla prokazatelně část informací o kauze Vrbětice a hrozil jejich únik. I z toho důvodu je konstrukce Janka Kroupy naprosto nelogická. oblíbit odpovědět

Bývalý ministr zahraničí a protikandidát na post předsedy ČSSD Tomáš Petříček, kterého ve vedení resortu Jan Hamáček vystřídal, považuje informace za špatný signál pro spojence.



„Už vím, proč by ‚operace Vrbětice‘ se mnou nešla. Úkolem ministra není hrát ‚zpravodajské hry’ na twitteru. Tohle není dobrý signál pro spojence, které žádáme o solidaritu. Jsem rád, že Jan Hamáček potvrdil, že info od tajných služeb jsme měli delší dobu,“ napsal Petříček na sociální síť.



Rezignujte, reaguje opozice

Koalice Spolu žádá dnes uzavřené jednání Sněmovny, na kterém by zpravodajci osvětlili dění kolem kauzy Vrbětice a důvody Hamáčkovy cesty do Moskvy. „Ministr vnitra Jan Hamáček je ve vážném podezření, že chtěl prodat naši národní bezpečnost za milion dávek neověřené vakcíny. Je to neuvěřitelné, tímto způsobem ohrožovat naši bezpečnost, důvěryhodnost a snížit se k takovému odpornému ‚obchodu‘,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

„Jan Hamáček by měl hned rezignovat, nemůže vést ministerstvo, které je zodpovědné za bezpečnost lidí. On naopak bezpečnost občanů přímo ohrožuje. Toto je další důvod, proč koalice SPOLU považuje za nutné vyslovit vládě nedůvěru,“ dodal.

Petr Fiala @P_Fiala Je to nekonečná série přešlapů, selhání, střetů zájmů a teď navíc i podezření z ohrožení suverenity a bezpečnosti naší země. Vážně si někdo myslí, že Babišova vláda má škodit naší zemi další měsíce? Je potřeba to skončit co nejdříve. oblíbit odpovědět

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka označil informace za neuvěřitelné. „Teroristický čin na území a jeho řešení formou handlu? To snad příčetný politik nemůže myslet vážně, tedy pokud není na odchodu z politiky. Tato vláda od počátku v otázce Vrbětic opakovaně selhává, nehájí naše zájmy,“ reagoval Marian Jurečka.



Uzavřené jednání Sněmovny by podle Jurečky mělo být uzavřené proto, aby na něm mohli vystoupit představitelé bezpečnostních služeb.



Předsedkyně TOP 09, která je součástí koalice SPOLU, Markéta Pekarová Adamová označila na tiskové konferenci podezření o schůzce a chování Jana Hamáčka za vlastizrádné. „Od Jana Hamáčka má přijít omluva za snahu poškodit Českou republiku, měl by okamžitě rezignovat a jestliže setrvá ve funkci předsedy ČSSD, postrádá pak slovo ‚demokratická‘ v názvu strany smysl,“ prohlásila.



Senátor Václav Láska kritizoval Hamáčka, že svůj záměr jet do Moskvy zákonodárcům odmítl vysvětlit.



Václav Láska @VaclavLaska @jhamacek Já se vás v Senátu ptal, co jste chtěl dělat v Moskvě. Odmítl jste to vysvětlit. Tak to prostě jiní dohledali za Vás. Už chápu proč jste byl po mé otázce tak neskutečně nervózní a z jednání jste utekl... oblíbit odpovědět

Jestliže se informace o „výměně Vrbětic za vakcíny Sputnik“ prokáže, měl by Hamáček rezignovat i podle senátora Pavla Fischera.



„Pokud je zjištění o Hamáčkově chystaném handlu s Vrběticemi a milionem vakcín Sputnik pravdivé, je čas na jeho rezignaci. Současná vláda je pozoruhodná v mnoha směrech, ale ministr vnitra a místopředseda vlády nemůže být současně konspirátor a hazardér s bezpečností stát,“ uvedl Fischer.