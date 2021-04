Cesta do Moskvy měla zastřít chystané vyhoštění Rusů, tvrdí Hamáček

Plánovaná cesta Jana Hamáčka do Ruska sloužila k zastření příprav vyhoštění pracovníků ruské ambasády, uvedl vicepremiér. Tvrdí, že dopředu věděl, že do Ruska nepoletí. Premiér Andrej Babiš jeho slova nepotvrdil. Zda se Hamáček do Moskvy chystal, či nikoliv, nechtěl komentovat.