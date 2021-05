Zemana v kauze Vrbětice mohl ovlivnit exprezident Klaus, míní Hamáček

Podle ministra vnitra mohl mít na projev prezidenta Zemana ke kauze Vrbětice vliv bývalý prezident Václav Klaus. „Navštívil ho před projevem,“ řekl vicepremiér Hamáček v ČT.

K prezidentovu projevu se vyjádřil také šéf Pirátů Ivan Bartoš. „Prezident nabil Rusku na straně jejich propagandy. To je podkopávání suverenity,“ okomentoval Bartoš. Přitakal mu také místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, podle kterého prezident „oslabuje pozici České republiky.

Reagovali tak zejména na slova prezidenta o neexistujících důkazech, které by spojovaly Rusy s výbuchem ve Vrběticích. Právě tento výrok využila ruská média.

Předseda Pirátů dále kritizoval také týdenní prodlevu. „Nepředpokládám, že si prezident dělal odborné rešerše. Řekl, že jsou dvě verze, nebyla to pravda. Vtáhl do toho soud z roku 2016, taky to nebyla pravda,“ dodal.

Verze k Vrběticím je jen jedna, potvrdil Hamáček

„Vyšetřovací verze je jedna, policie pracuje s tou ruskou stopou, to znamená, že za výbuchem jsou členové ruské služby GRU. Žádná jiná verze není,“ řekl Hamáček.



Již dříve upřesnil, že tato verze je spojena s pohybem příslušníků jednotky 29155, jde o činnost příslušníků ruské vojenské tajné služby GRU na českém území. Podobně se v pondělí vyjádřil po večerní schůzce se Zemanem v Lánech i premiér Babiš.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová podle něj dostala jen obecné informace, když v tomto týdnu uvedla, že vyšetřovací verze mohou být více než dvě. „Má méně informací než my. Nebyla na výborech pro zpravodajskou činnost,“ dodal ministr vnitra. Přiznal také, že si premiér Benešovou kvůli jejímu vyjádření předvolal.

Rozptyl vyšetřovacích verzí podle prvního místopředsedy ODS Zbyňka Stanjury svědčí to o tom, že někteří politici nedůvěřují svému premiérovi a ministru vnitra.



„Věří víc Zemanovi nebo Rusku než české vládě,“ řekl místopředseda ODS a uvedl, že by Benešová měla být odvolaná. Hamáček by ale krátce před volbami ke změně nepřistupoval.

Ministr vnitra dále řekl, že očekává další solidární kroky ze strany evropských států, a to včetně vyhošťování ruských diplomatů. Takové jednání předpokládá například u Velké Británie, Německa či Francie. Několik ruských zaměstnanců do současné doby vyhostilo Slovensko, Rumunsko, Litva, Lotyšsko nebo Estonsko.

Ve čtvrtek vyhostilo diplomata Ruské federace také Bulharsko, a to den poté, co prokuratura uvedla, že podezírá šest Rusů v souvislosti s výbuchy bulharských skladů munice v letech 2011 až 2020.

Bulharská stopa může být podle Hamáčka zajímavá z hlediska zmapování působení jednotky GRU po Evropě. Znamenalo by to, že nešlo o izolovanou akci. I to by podle něj mohlo přispět k silnější reakci Evropy. Bulharská a česká policie zahájily spolupráci, řekl vicepremiér.