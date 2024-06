Pavel Fischer půjde na podzim do senátních voleb jako nominant TOP 09. Dosud nezařazený senátor, který dvakrát neúspěšně kandidoval na Hrad a který byl dříve spolupracovníkem bývalého prezidenta...

Zejména nabídky firem ze soukromého sektoru stojí za dlouhodobým podstavem policistů v Karlovarském kraji. Do ideálního stavu, který čítá 1402 uniformovaných strážců zákona, jich chybí 241.

Knihy vydává poslední dobou skoro každé dva roky. K psaní se přitom spisovatelka Uljana Donátová dostala až po padesátce. „Asi jsem to měla v sobě nastřádané, protože teď už jenom témata nabírám...

Prodloužení dočasné ochrany pro uprchlíky z Ukrajiny před válkou, kterou rozpoutalo Rusko, schválí i Senát. Budou tak mít na ochranu nárok až do března 2025. Novelu lex Ukrajina, kterou bude horní...

Lidovci sestavili pořadí svých kandidátů pro volby do Evropského parlamentu, ať už budou kandidovat sami, nebo se rozhodnou jít do voleb v koalici. Jedničkou je europoslanec Tomáš Zdechovský....

Za neopodstatněnou, neodpovědnou a nebezpečnou v úterý označil senátní výbor pro obranu a bezpečnost kritiku nácviku případných odvodů do armády. K nim by stát přistoupil v případě vyhlášení stavu...

Prezident Petr Pavel se přestěhoval z Hrzánského paláce na Pražský hrad, odpoledne by již měl začít využívat svou novou kancelář. Prostory určené pro prezidenta, první dámu a kancléřku již byly...

Většina Čechů očekává, že Petr Pavel bude lepším prezidentem než Miloš Zeman. Vyplývá to z únorového průzkumu agentury STEM/MARK. Také třetina voličů neúspěšného kandidáta Andreje Babiše hodnotí...

Proč chudáci poslanci chodí pěšky a nejedou alespoň „sockou“? Které dvě stránky ústavy se Babišovi slepily těstem na vánočku? Kdy to s angličtinou Jany Černochové začne vypadat „very optimistic“? A...

Poražený prezidentský kandidát Andrej Babiš to před druhým kolem voleb přehnal s marketingem. Snažil se totiž cílit na sociální skupiny, které se vzájemně neshodnou, říká v rozhovoru pro iDNES.cz...

Dva dny zbývají do začátku druhého kola prezidentských voleb. Podle politologa Jakuba Lyska z Univerzity Palackého v Olomouci bude nynější volební účast ovlivněna tím, že řada voličů přišla po prvním...

Druhé kolo volby prezidenta by nyní s poměrně výrazným náskokem vyhrál generál Petr Pavel. V průzkumu agentury Ipsos by získal 58,8 procenta hlasů, zatímco jeho protikandidát, předseda ANO a bývalý...

Pokud by se tento týden konalo rozhodující druhé kolo volby prezidenta, ovládl by ho bývalý vysoký představitel armády Petr Pavel. Určitě by ho volilo 46 procent lidí a spíše sedm procent. Pro jeho...